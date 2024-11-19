Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 51 Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tổng hợp, cập nhật và quản lý database khách hàng liên quan tới dự án mình phụ trách từ Phòng Kế toán, Phòng Pháp lý dự án.
- Bảo mật thông tin database theo quy định của Công ty.
- Ghi nhận, tổng hợp ý kiến của khách hàng qua điện thoại/trực tiếp/email/ phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng.
- Phản hồi, xử lý, cung cấp thông tin cho khách hàng về tiến độ dự án, các quy định về chính sách bán hàng, ưu đãi, chăm sóc khách hàng… của Công ty.
- Phân loại và chuyển thông tin tới các bộ phận liên quan để giải quyết. Tiến hành theo dõi quá trình giải quyết thắc mắc/ý kiến khách hàng.
- Trình hồ sơ xin ý kiến chỉ đạo các trường hợp/yêu cầu vượt quá thẩm quyền của Phòng Dịch vụ khách hàng.
- Gửi thiệp sinh nhật khách hàng, gửi thư cảm ơn khách hàng tham dự event bán hàng cuối tuần, gửi lịch Tết cho khách hàng,… và các chương trình sự kiện khác của Công ty.
- Điện thoại hỏi thăm và khảo sát sự hài lòng của khách hàng.
- Chuẩn bị các thư thông báo về việc ký hợp đồng mua bán, bàn giao căn hộ/đất nền, các thông tin về chính sách…của Công ty trong quá trình giao dịch.
- Bàn giao cột mốc nền nhà/bàn giao căn hộ cho khách hàng theo các quy định trong hợp đồng.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu xây dựng nhà ở (các dự án thấp tầng) và thay đổi thiết kế nội thất (các dự án cao tầng).
- Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ/GCN QSDĐ và TSGLVĐ theo quy trình của Công ty.
- Lưu trữ hợp đồng, tài liệu, hồ sơ liên quan đến các hồ sơ giải quyết.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy các ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan.
- Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh và Luật.
Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng.
- Ưu tiên từng làm cho các công ty Bất động sản.
Năng lực:
- Có kiến thức trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng và Bất động sản
- Khả năng truyền đạt thông tin, đàm phán và thuyết phục Khách hàng.
Kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, …:
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Có khả năng chịu áp lực công việc.
- Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.
- Quan hệ hỗ trợ đồng nghiệp tốt.
- Đọc hiểu tiếng anh (Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế).
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, email, …).

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN.
- Chính sách sinh nhật, gửi xe, hỗ trợ tiền cơm, đào tạo, khám sức khỏe, du lịch, hiếu hỷ, ...
- Thưởng Lễ, lương tháng 13, lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-he-khach-hang-thu-nhap-12-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job262195
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh
Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh
Hạn nộp: 03/01/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 16 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 16 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nam
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh
Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh
Hạn nộp: 03/01/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 16 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 16 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nam
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất