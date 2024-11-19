Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51 Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tổng hợp, cập nhật và quản lý database khách hàng liên quan tới dự án mình phụ trách từ Phòng Kế toán, Phòng Pháp lý dự án.

- Bảo mật thông tin database theo quy định của Công ty.

- Ghi nhận, tổng hợp ý kiến của khách hàng qua điện thoại/trực tiếp/email/ phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng.

- Phản hồi, xử lý, cung cấp thông tin cho khách hàng về tiến độ dự án, các quy định về chính sách bán hàng, ưu đãi, chăm sóc khách hàng… của Công ty.

- Phân loại và chuyển thông tin tới các bộ phận liên quan để giải quyết. Tiến hành theo dõi quá trình giải quyết thắc mắc/ý kiến khách hàng.

- Trình hồ sơ xin ý kiến chỉ đạo các trường hợp/yêu cầu vượt quá thẩm quyền của Phòng Dịch vụ khách hàng.

- Gửi thiệp sinh nhật khách hàng, gửi thư cảm ơn khách hàng tham dự event bán hàng cuối tuần, gửi lịch Tết cho khách hàng,… và các chương trình sự kiện khác của Công ty.

- Điện thoại hỏi thăm và khảo sát sự hài lòng của khách hàng.

- Chuẩn bị các thư thông báo về việc ký hợp đồng mua bán, bàn giao căn hộ/đất nền, các thông tin về chính sách…của Công ty trong quá trình giao dịch.

- Bàn giao cột mốc nền nhà/bàn giao căn hộ cho khách hàng theo các quy định trong hợp đồng.

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu xây dựng nhà ở (các dự án thấp tầng) và thay đổi thiết kế nội thất (các dự án cao tầng).

- Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ/GCN QSDĐ và TSGLVĐ theo quy trình của Công ty.

- Lưu trữ hợp đồng, tài liệu, hồ sơ liên quan đến các hồ sơ giải quyết.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy các ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan.

- Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh và Luật.

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng.

- Ưu tiên từng làm cho các công ty Bất động sản.

Năng lực:

- Có kiến thức trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng và Bất động sản

- Khả năng truyền đạt thông tin, đàm phán và thuyết phục Khách hàng.

Kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, …:

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Có khả năng chịu áp lực công việc.

- Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

- Quan hệ hỗ trợ đồng nghiệp tốt.

- Đọc hiểu tiếng anh (Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, email, …).

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN.

- Chính sách sinh nhật, gửi xe, hỗ trợ tiền cơm, đào tạo, khám sức khỏe, du lịch, hiếu hỷ, ...

- Thưởng Lễ, lương tháng 13, lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phúc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin