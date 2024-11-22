Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện chiến dịch thời vụ, gọi ra cho KH sở hữu xe của hãng Xe điện trước ngày 31/12/2024 để thông báo về chương trình quà tặng tri ân dành cho Khách hàng dịp cuối năm.

Xác nhận thông tin KH, Khảo sát ý kiến KH về sản phẩm dịch vụ mà hãng xe cung cấp.

Danh sách KH được công ty cung cấp sẵn.

KHÔNG UPSALE, KHÔNG ÁP KPI BÁN HÀNG

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc:

Làm việc giờ Hành chính: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ Chủ nhật).

Làm thời vụ đến 31/12/2024.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn, Giọng chuẩn không âm hưởng địa phương.

Được đào tạo bài bản nên KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm và KHÔNG yêu cầu học đúng chuyên ngành.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 260K/Ngày công + thưởng KPI chất lượng cuộc gọi 500K/tháng

Được đào tạo nhanh về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, happycall 1 ngày vào giờ hành chính trước khi bắt đầu làm việc. Sau khi học đào tạo xong, dự kiến ngày 26/11/2024 sẽ bắt đầu được vào làm việc chính thức, chấm công tính lương luôn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiện đại.

Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc như máy tính, tài liệu, phụ kiện,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

