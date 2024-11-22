Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Bellsystem24 VietNam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện chiến dịch thời vụ, gọi ra cho KH sở hữu xe của hãng Xe điện trước ngày 31/12/2024 để thông báo về chương trình quà tặng tri ân dành cho Khách hàng dịp cuối năm.
Xác nhận thông tin KH, Khảo sát ý kiến KH về sản phẩm dịch vụ mà hãng xe cung cấp.
Danh sách KH được công ty cung cấp sẵn.
KHÔNG UPSALE, KHÔNG ÁP KPI BÁN HÀNG
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc:
Làm việc giờ Hành chính: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ Chủ nhật).
Làm thời vụ đến 31/12/2024.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn, Giọng chuẩn không âm hưởng địa phương.
Được đào tạo bài bản nên KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm và KHÔNG yêu cầu học đúng chuyên ngành.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 260K/Ngày công + thưởng KPI chất lượng cuộc gọi 500K/tháng
Được đào tạo nhanh về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, happycall 1 ngày vào giờ hành chính trước khi bắt đầu làm việc. Sau khi học đào tạo xong, dự kiến ngày 26/11/2024 sẽ bắt đầu được vào làm việc chính thức, chấm công tính lương luôn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiện đại.
Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc như máy tính, tài liệu, phụ kiện,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

