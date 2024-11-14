Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội

Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Bellsystem24 VietNam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Mô tả công việc
- Tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.
- Tương tác và đánh giá ứng viên, chuyển ứng viên phù hợp cho khối dự án

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: sinh viên các trường CĐ, ĐH hoặc sinh viên mới tốt nghiệp
- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu thị trong công việc

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

