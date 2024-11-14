Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô tả công việc

- Tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.

- Tương tác và đánh giá ứng viên, chuyển ứng viên phù hợp cho khối dự án

Yêu cầu:

- Trình độ học vấn: sinh viên các trường CĐ, ĐH hoặc sinh viên mới tốt nghiệp

- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp

- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu thị trong công việc

Quyền lợi:

