Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Mô tả công việc
- Tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.
- Tương tác và đánh giá ứng viên, chuyển ứng viên phù hợp cho khối dự án
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: sinh viên các trường CĐ, ĐH hoặc sinh viên mới tốt nghiệp
- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu thị trong công việc
- Trình độ học vấn: sinh viên các trường CĐ, ĐH hoặc sinh viên mới tốt nghiệp
- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu thị trong công việc
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI