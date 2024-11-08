Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tổng kho Điện Máy Hoàng Gia, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn bán buôn , phân phối các sản phẩm Tivi - Tủ lạnh - Máy giặt - Điều hòa - Tủ đông

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Phối hợp phòng ban khác và nội bộ. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 22-40, giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm bán hàng ,chăm sóc khách hàng , tiếp xúc công việc nhanh

Tốt nghiệp THPT

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực điện máy/điện tử/điện lạnh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cam kết: Lương cứng 8 -12 triệu + % hoa hồng theo doanh thu. (Có thể deal thêm theo năng lực)

Được ký hợp đồng chính thức với Công ty, đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN

Thưởng hiệu suất công việc/thưởng mở mới đại lý/thưởng Tết và một số dịp lễ.

Xét tăng lương hàng năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.

Được đào tạo, phát triển bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia

