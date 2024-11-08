Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Tổng kho Điện Máy Hoàng Gia, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn bán buôn , phân phối các sản phẩm Tivi - Tủ lạnh - Máy giặt - Điều hòa - Tủ đông
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Phối hợp phòng ban khác và nội bộ. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 22-40, giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm bán hàng ,chăm sóc khách hàng , tiếp xúc công việc nhanh
Tốt nghiệp THPT
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực điện máy/điện tử/điện lạnh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cam kết: Lương cứng 8 -12 triệu + % hoa hồng theo doanh thu. (Có thể deal thêm theo năng lực)
Được ký hợp đồng chính thức với Công ty, đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN
Thưởng hiệu suất công việc/thưởng mở mới đại lý/thưởng Tết và một số dịp lễ.
Xét tăng lương hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
Được đào tạo, phát triển bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 11 Lê Hồng Phong, Đông khê, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

