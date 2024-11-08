Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Dán nhãn Lalamove trên xe của đối tác tài xếvà đảm bảo logo được dán đúng kỹ thuật, phù hợp tiêu chuẩn với từng loại xe.
Gọi điện để hẹn lịch/ hướng dẫn tài xế đăng ký lịch dán xe.
Tham gia và hợp tác với tất cả các bộ phận chức năng trong Phòng Vận hành và các phòng ban khác để đảm bảo thông tin được truyền đạt hiệu quả đến tất cả các đối tác tài xế.
Theo dõi và quản lý hàng tồn kho cho các đối tác tài xế mới và các hoạt động liên quan khác (nhãn dán, Lalabag, mũ bảo hiểm, áo khoác, v.v.).
Đề xuất ý tưởng mới và cải tiến tất cả các quy trình liên tục để tối ưu hóa thời gian xử lý các nhiệm vụ hàng ngày.
Các dự án đặc biệt/tạm thời sẽ được giao bởi Quản lý trực tiếp/Quản lý bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có văn bằng trong lĩnh vực liên quan.
Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối được khuyến khích ứng tuyển.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo sử dụng ứng dụng trên điện thoại.
Có sức khỏe tốt và khả năng làm việc hiệu quả, chăm chỉ và trung thực.
Ưu tiên ứng viên có tính cách cởi mở, hợp tác, trách nhiệm và có tổ chức.

Tại CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp laptop và tất cả các thiết bị cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả;.Nghỉ phép có lương: 18 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm.
Bảo hiểm y tế PVI giúp bạn an tâm về các vấn đề sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm để đảm bảo bạn chủ động chăm sóc sức khỏe.
Nhận khoản nạp tiền hàng tháng vào tài khoản Ứng dụng Lalamove.
Thưởng thức nhiều loại đồ ăn vặt bổ thơm ngon suốt cả ngày để duy trì năng lượng;
Tham gia các hoạt động giải trí nội bộ nhóm thường xuyên để xây dựng mối quan hệ gắn bó với đồng nghiệp và nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực (Happy Friday, Team Meals, Team Bulding, Year End Party...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 7 Trần Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

