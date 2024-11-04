Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Xí,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tiếp nhận các sản phẩm hàng bảo hành của khách hàng (Phiếu SO)

Kiểm tra trình trạng máy , Xác nhận phiếu trên hệ thống phần mềm, kiểm tra thông tin của sản phẩm để phân loại nhóm hàng

Chuyển gửi hãng bảo hành theo Hãng, NPP (thời gian bảo hành tại hãng)

Push thông tin trao đổi trực tiếp với hãng

Cập nhật trình trạng bảo hành của máy lên hệ thống

Kiểm tra lại trình trạng sản phẩm khi bảo hành và gửi trả về shop

Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, 8h -17h (có thể phát sinh thêm tùy số lượng máy)

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Cẩn thận, tỉ mỉ, sát sao với công việc

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm vị trí điều phối hàng hóa

Thành thạo Microsoft Office, Google Sheets và phần mềm hỗ trợ khác

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 9.500.000đ,

Được làm việc tại Phòng Bảo hành cùng các anh chị dày dặn kinh nghiệm

Cơ hội thăng tiến, phát triển ổn định.

Hưởng đầy đủ chính sách theo quy định và các phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.