Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 9 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nguyễn Xí,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tiếp nhận các sản phẩm hàng bảo hành của khách hàng (Phiếu SO)
Kiểm tra trình trạng máy , Xác nhận phiếu trên hệ thống phần mềm, kiểm tra thông tin của sản phẩm để phân loại nhóm hàng
Chuyển gửi hãng bảo hành theo Hãng, NPP (thời gian bảo hành tại hãng)
Push thông tin trao đổi trực tiếp với hãng
Cập nhật trình trạng bảo hành của máy lên hệ thống
Kiểm tra lại trình trạng sản phẩm khi bảo hành và gửi trả về shop
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, 8h -17h (có thể phát sinh thêm tùy số lượng máy)

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Cẩn thận, tỉ mỉ, sát sao với công việc
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm vị trí điều phối hàng hóa
Thành thạo Microsoft Office, Google Sheets và phần mềm hỗ trợ khác

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 9.500.000đ,
Được làm việc tại Phòng Bảo hành cùng các anh chị dày dặn kinh nghiệm
Cơ hội thăng tiến, phát triển ổn định.
Hưởng đầy đủ chính sách theo quy định và các phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất