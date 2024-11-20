Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Genius Openwide Global
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Genius Openwide Global

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Trung tâm hội nghị Grand Palace – số 142/18 Cộng Hòa, Phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát các thí sinh trong lúc dự thi.
Đảm bảo các thí sinh tuân thủ quy định thi cử.
Hỗ trợ ban tổ chức quản lý trật tự trong phòng thi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ngành liên quan đến giáo dục, quản lý giáo dục, tâm lý học....
Nghiêm túc, trung thực, trách nhiệm.
Có tính kỹ luật cao.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Genius Openwide Global Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp chứng nhận tình nguyện viên do PAMA GLOBAL ABACUS & MENTAL ARITHMETICS – Hiệp hội Toán trí tuệ quốc tế PAMA cấp giúp build profile cá nhân.
Rèn luyện các kỹ năng mềm: quản lý dự án - thời gian - hiệu quả công việc, giao tiếp ứng xử, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, ......
Giúp sinh viên thêm sự tự tin, năng động, trải nghiệm hòa nhập môi trường công việc, trải nghiệm môi trường quốc tế.
Được cung cấp ăn uống trong ngày diễn ra sự kiện.
Được cấp trang phục sự kiện.
Tạo networking.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Genius Openwide Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Genius Openwide Global

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Genius Openwide Global

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A2, Tầng 1, 12/2 - 12/4 Trần Bình Trọng, - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ.

