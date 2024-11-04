Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm khách hàng, bán hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng.
- Thẩm định sơ bộ tín dụng.
- Kiểm tra khách hàng trước, trong và sau khi cấp tín dụng, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, phối hợp xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro của khách hàng được phân công phụ trách.
- Quản lý thông tin khách hàng cập nhật thông tin khách hàng cung cấp cho các bộ phận có liên quan để phục vụ công tác cảnh bảo sớm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành đào tạo: Khối ngành kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Đầu tư, Bảo hiểm, Chứng khoán, Luật kinh tế... Ngoại ngữ tiếng Trung.
Kỹ năng
- Lập kế hoạch bán hàng.
- Bán hàng hiệu quả.
- Xây dựng và quản lý các mối quan hệ.
- Giao tiếp, đàm phán.
- Thuyết trình.
- Làm việc nhóm.
Kiến thức/Khả năng
- Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
- Có khả năng theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác bán hàng.
Ưu tiên các ứng cử viên du học tại các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Trung và/hoặc có chứng chỉ như sau hoặc tương đương: HSK cấp 5 (hoặc HSK cũ cấp 7) hoặc TOLFC cấp 4

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện
- Lương thưởng hấp dẫn
- Được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng dành cho các cán bộ nhân viên
- Được tham gia các chương trình đào tạo của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

