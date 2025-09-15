Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 100 Huu Nghi Street, VSIP Industrial Park, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 700 USD
- Báo cáo chất lượng hàng ngày, tuần, tháng
- Theo dõi tỷ lệ lỗi phát sinh, phân tích và tìm cách khắc phục
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật
- Có 1 - 3 năm kinh nghiệm về QA, SMT.
- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
