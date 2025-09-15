Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 100 Huu Nghi Street, VSIP Industrial Park, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 700 USD

- Báo cáo chất lượng hàng ngày, tuần, tháng

- Theo dõi tỷ lệ lỗi phát sinh, phân tích và tìm cách khắc phục

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật

- Có 1 - 3 năm kinh nghiệm về QA, SMT.

- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin