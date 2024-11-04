Tuyển Sản xuất Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Xuyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn đã được quy định.

Sử dụng các dụng cụ đo lường như thước cặp, đồng hồ đo, máy đo độ dày, ... để kiểm tra kích thước, hình dạng, độ chính xác của sản phẩm.

Phân tích, đánh giá nguyên nhân gây lỗi, đề xuất giải pháp khắc phục lỗi sản phẩm.

Ghi nhận, lập báo cáo về kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Nắm vững kiến thức về kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng sản phẩm.

Biết đọc hiểu bản vẽ cơ khí, sử dụng máy đo 2D.

Có khả năng phân tích, đánh giá, xử lý thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định, ngoài ra còn có các chế độ như: sinh nhật, nghỉ mát...

- Thưởng lễ 30/4 - 1/5 - Tết dương lịch, Lễ 2/9, tết âm lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

