Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng V-Trust Inspection Service Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

1. Trao đổi lịch trình kiểm định với nhân viên điều phối.

2. Thực hiện kiểm tra chất lượng theo hướng dẫn của bộ phận vận hành, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

3. Hoàn thành báo cáo kiểm định kèm hình ảnh và nộp cho Technical Manager (TM） trong thời hạn yêu cầu.

4. Tổng kết chi phí đi lại hàng tháng và các khoản chi trả khi kiểm định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu khác theo sự phân công của giám sát / quản lý.

1) Closely communicate with Inspection Coordinator to schedule the inspection assigned.

2) Implement inspection according to operation guideline, inspection guideline and any special instructions provided by the company.

3) Complete inspection report with photos and submit it to Technical Manager within the required time limit.

4) Submit inspector\'s job expense claim form and reimbursement documents monthly and meet financial requirement.

5) Perform other duties and responsibilities as assigned by supervisor/management.