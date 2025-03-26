Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng V-Trust Inspection Service Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

V-Trust Inspection Service Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
V-Trust Inspection Service Co., Ltd

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại V-Trust Inspection Service Co., Ltd

Mức lương
800 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 800 - 12 USD

1. Trao đổi lịch trình kiểm định với nhân viên điều phối.
2. Thực hiện kiểm tra chất lượng theo hướng dẫn của bộ phận vận hành, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
3. Hoàn thành báo cáo kiểm định kèm hình ảnh và nộp cho Technical Manager (TM） trong thời hạn yêu cầu.
4. Tổng kết chi phí đi lại hàng tháng và các khoản chi trả khi kiểm định.
5. Thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu khác theo sự phân công của giám sát / quản lý.
1) Closely communicate with Inspection Coordinator to schedule the inspection assigned.
2) Implement inspection according to operation guideline, inspection guideline and any special instructions provided by the company.
3) Complete inspection report with photos and submit it to Technical Manager within the required time limit.
4) Submit inspector\'s job expense claim form and reimbursement documents monthly and meet financial requirement.
5) Perform other duties and responsibilities as assigned by supervisor/management.

Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
2. Tiếng Anh đọc - viết khá, nghe - nói giao tiếp cơ bản

Tại V-Trust Inspection Service Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại V-Trust Inspection Service Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

V-Trust Inspection Service Co., Ltd

V-Trust Inspection Service Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6/F, GIC Building, 211 Tran Nao Street, District 2, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

