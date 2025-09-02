Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
QA
+ Phân tích chỉ tiêu hóa lý trên thức ăn chăn nuôi
+ Cảm quan nguyên liệu thành phẩm sau khi nhập kho và sau khi sản xuất
+ Lấy mẫu nguyên liệu thành phẩm
+ Kiểm tra cảm quan thành phẩm lưu kho theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
QA:
+ Ưu tiên ứng viên nam và tốt nghiệp Đại Học trở lên làm việc tại Đức Hòa
+ Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
+ CHỈ NHẬN CHUYÊN NGÀNH HÓA
+ Sử dụng được MS office
+ Sử dụng được Word, Excel, ppt
Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hỗ trợ cơm ca
+ Có hỗ trợ KTX (điện, nước, wifi miễn phí) và xe đưa đón công nhân viên ở xa (tại một số khu vực cố định ở TP.HCM) khi nhân viên làm việc tại Đức Hòa, Long An.
+ Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, thưởng năng suất, các loại phụ cấp công việc...
+ Lương tháng 13,14...
+ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
+ Định kỳ xét thăng chức, tăng lương hàng năm
+ Khám sức khỏe định kỳ
+ Du lịch, tiệc tất niên, teambuilding.....(tùy theo tình hình kinh doanh của công ty)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
