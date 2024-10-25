Tuyển Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 605 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng: Phân tích yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, bao gồm thiết kế, chất liệu, số lượng, giá cả, thời gian giao hàng; Quản lý và theo dõi toàn bộ quy trình đơn hàng từ lúc nhận đơn đến khi giao hàng cho khách; Kết hợp với bộ phận Sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo đúng tiến độ, chất lượng và số lượng yêu cầu; Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng; Cập nhật thông tin đơn hàng, tình trạng sản xuất và giao hàng vào hệ thống quản lý; Thực hiện công việc do quản lý giao cho.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí dịch vụ khách hàng, quản lý đơn hàng,....; Có kỹ năng xử lý tình huống, thu thập phân tích xử lý thông tin, lưu trữ hồ sơ; Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; Cẩn thận, chính xác và trung thực; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 8 - 10 Triệu; Cơm trưa miễn phí; Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần, Phân ca theo lịch Công ty cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc; Được hưởng mọi chế độ lao động theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN... Các Chính sách phúc lợi đa dạng: - Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm, nghỉ lễ, phép theo quy định; - Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm... - Lộ trình tăng lương định kỳ, thường xuyên và đột xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec

