Tuyển Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 605 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng: Phân tích yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, bao gồm thiết kế, chất liệu, số lượng, giá cả, thời gian giao hàng; Quản lý và theo dõi toàn bộ quy trình đơn hàng từ lúc nhận đơn đến khi giao hàng cho khách; Kết hợp với bộ phận Sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo đúng tiến độ, chất lượng và số lượng yêu cầu; Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng; Cập nhật thông tin đơn hàng, tình trạng sản xuất và giao hàng vào hệ thống quản lý; Thực hiện công việc do quản lý giao cho.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí dịch vụ khách hàng, quản lý đơn hàng,....; Có kỹ năng xử lý tình huống, thu thập phân tích xử lý thông tin, lưu trữ hồ sơ; Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; Cẩn thận, chính xác và trung thực; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 8 - 10 Triệu; Cơm trưa miễn phí; Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần, Phân ca theo lịch Công ty cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc; Được hưởng mọi chế độ lao động theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN... Các Chính sách phúc lợi đa dạng: - Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm, nghỉ lễ, phép theo quy định; - Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm... - Lộ trình tăng lương định kỳ, thường xuyên và đột xuất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nha Khoa Detec

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 605 Quang Trung, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

