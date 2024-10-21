Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPATH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPATH MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh: Lầu 4 B11, 79/4 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM TCQT PMH, Quận 7
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện chăm sóc khách hàng, nhận đơn hàng, lên đơn hàng.
Giám sát và theo dõi tình trạng đơn hàng đã được lên cho đến khi giao đến tay khách hàng.
Hỗ trợ các sale thị trường việc tập hợp, lên đơn hàng trên hệ thống phần mềm bán hàng.
Làm việc trực tiếp với kho khi có phát sinh liên quan đến hàng hóa của khách hàng.
Hỗ trợ training Nhà thuốc.
Hỗ trợ Bộ phận Marketing.
Tập hợp báo cáo tình hình phát sinh doanh số, tình hình chăm sóc khách hàng qua điện thoại cho GĐKD.
Hàng ngày gọi điện luân phiên chào hàng cho nhà thuốc thuộc khu vực mình quản lý.
Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, quý cho Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Dược/ QTKD.
Có 01 năm kinh nghiệm liên quan đến Dược.
Ngoại hình ưa nhìn.
Giọng nói lưu loát, nhẹ nhàng, dễ nghe, có tính thuyết phục khách hàng cao.
Có khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPATH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH đầy đủ theo Luật Lao Động;
Nghỉ 12 ngày phép/năm;
Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế Công ty;
Phụ cấp,KPI và chính sách thưởng của PKD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPATH MIỀN NAM
