Tuyển Nhân Viên Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh: 35 đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh
- Theo dõi các bản tin đấu thầu, mời thầu trên web Bệnh viện, trang muasamcong.
- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ dự thầu đúng tiến độ.
- Tìm kiếm các sản phẩm về vật tư tiêu hao, thiết bị thông thường và hỗ trợ làm catalogues.
- Soạn thảo hoặc theo mẫu hợp đồng mua bán, thanh lý, nghiệm thu, thanh quyết toán.
- Soạn thảo công văn liên quan đến việc làm rõ và công việc phát sinh liên quan thầu do chủ đầu tư yêu cầu.
- Quản lý, hỗ trợ đối tác hồ sơ năng lực Y tế của TANLONGMED
- Các công việc điều phối hàng hóa liên quan đến hợp đồng
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.
- Đam mê, kiên trì, nhẫn nại và chịu áp lực trong công việc
- Chế độ teambuilding, du lịch hàng năm.
- Nghỉ các chế độ các ngày Lễ theo quy định nhà nước
- Môi trường năng động, thân thiện
- Cơ hội thăng tiến, phát triển trong nghề nghiêp
