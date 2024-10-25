Tuyển Nhân Viên Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi các bản tin đấu thầu, mời thầu trên web Bệnh viện, trang muasamcong.
- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ dự thầu đúng tiến độ.
- Tìm kiếm các sản phẩm về vật tư tiêu hao, thiết bị thông thường và hỗ trợ làm catalogues.
- Soạn thảo hoặc theo mẫu hợp đồng mua bán, thanh lý, nghiệm thu, thanh quyết toán.
- Soạn thảo công văn liên quan đến việc làm rõ và công việc phát sinh liên quan thầu do chủ đầu tư yêu cầu.
- Quản lý, hỗ trợ đối tác hồ sơ năng lực Y tế của TANLONGMED
- Các công việc điều phối hàng hóa liên quan đến hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan: quản lý TTBYT, Công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật xét nghiệm, kinh tế...
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.
- Đam mê, kiên trì, nhẫn nại và chịu áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + phụ cấp
- Chế độ teambuilding, du lịch hàng năm.
- Nghỉ các chế độ các ngày Lễ theo quy định nhà nước
- Môi trường năng động, thân thiện
- Cơ hội thăng tiến, phát triển trong nghề nghiêp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 35 đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

