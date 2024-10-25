Tuyển Nhân Viên Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh

- Theo dõi các bản tin đấu thầu, mời thầu trên web Bệnh viện, trang muasamcong.

- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ dự thầu đúng tiến độ.

- Tìm kiếm các sản phẩm về vật tư tiêu hao, thiết bị thông thường và hỗ trợ làm catalogues.

- Soạn thảo hoặc theo mẫu hợp đồng mua bán, thanh lý, nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Soạn thảo công văn liên quan đến việc làm rõ và công việc phát sinh liên quan thầu do chủ đầu tư yêu cầu.

- Quản lý, hỗ trợ đối tác hồ sơ năng lực Y tế của TANLONGMED

- Các công việc điều phối hàng hóa liên quan đến hợp đồng

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan: quản lý TTBYT, Công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật xét nghiệm, kinh tế...

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.

- Đam mê, kiên trì, nhẫn nại và chịu áp lực trong công việc

- Lương thỏa thuận + phụ cấp

- Chế độ teambuilding, du lịch hàng năm.

- Nghỉ các chế độ các ngày Lễ theo quy định nhà nước

- Môi trường năng động, thân thiện

- Cơ hội thăng tiến, phát triển trong nghề nghiêp

