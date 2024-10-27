Tuyển Nhân Viên Quản Lý Kho thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Kho thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 93 Châu Thị Hóa, P4, Quận 8

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Quản lý, kiểm tra, cập nhật số lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, chính xác và phù hợp với yêu cầu của đơn hàng. Nhận hàng, kiểm tra hàng hóa nhập kho, đảm bảo hàng hóa nhập kho đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo đơn đặt hàng. Xuất hàng cho Đại lý theo quy định, Xếp dỡ hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc kiểm tra, lấy hàng. Kiểm tra, hạn sử dụng, đảm bảo hàng hóa trong kho luôn đạt chất lượng tốt nhất. Lập báo cáo hàng tồn kho, báo cáo nhập xuất hàng hóa theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện hoàn thiện tem nhãn các SP theo quy định Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty liên quan đến việc quản lý hàng hóa, đơn hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Nắm vững các kỹ năng quản lý đơn hàng, kiểm tra hàng hóa. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Nắm vững các kỹ năng quản lý đơn hàng, kiểm tra hàng hóa.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA

HỘ KINH DOANH SKINSOLVE VIỆT NAM - SKINLAB & SPA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 338B phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

