Tuyển Nhân Viên Quản Lý Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 124 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập, xuất hàng theo đúng quy định và thực hiện việc nhập, xuất hàng, lưu chuyển hàng hóa và giao hàng; Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn; Chủ động trong việc quản lý vật tư, thường xuyên nắm bắt, báo cáo vật tư thừa thiếu, đưa ra khuyến nghị về tình trạng vật tư, thiếu, đủ trong dự án; Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho dễ lấy, tránh đổ vỡ...; Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa; Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho; Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập, xuất hàng theo đúng quy định và thực hiện việc nhập, xuất hàng, lưu chuyển hàng hóa và giao hàng;
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn;
Chủ động trong việc quản lý vật tư, thường xuyên nắm bắt, báo cáo vật tư thừa thiếu, đưa ra khuyến nghị về tình trạng vật tư, thiếu, đủ trong dự án;
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho dễ lấy, tránh đổ vỡ...;
Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa;
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho;
Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp chuyên môn tối thiểu: Trung cấp trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế, kế toán... Giao tiếp, chào hỏi thông thường bằng tiếng Anh. MSWord: Soạn thảo văn bản, tài liệu theo format đã định sẵn MSExcel: Thực hiện các báo cáo, bảng tính, phân tích với dữ liệu tương đối đơn giản; Nắm được nội dung các công việc cần thực hiện. Có tinh thần cầu tiến, chủ động, chịu được áp lực cao, làm việc nhóm. Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Bằng cấp chuyên môn tối thiểu: Trung cấp trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế, kế toán...
Giao tiếp, chào hỏi thông thường bằng tiếng Anh.
MSWord: Soạn thảo văn bản, tài liệu theo format đã định sẵn
MSExcel: Thực hiện các báo cáo, bảng tính, phân tích với dữ liệu tương đối đơn giản;
Nắm được nội dung các công việc cần thực hiện.
Có tinh thần cầu tiến, chủ động, chịu được áp lực cao, làm việc nhóm.
Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV Thì Được Hưởng Những Gì

Lên tới 144 - 250 triệu đồng/năm (thỏa thuận theo năng lực) Lương cạnh tranh, xét duyệt tăng lương 1- 2 lần/năm, thưởng theo kết quả SXKD/lễ tết; Được đào tạo chuyên môn; Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, phát huy tối đa sở trường; Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, công tác phí, nghỉ mát, team-building, khám sức khỏe hàng năm,...
Lên tới 144 - 250 triệu đồng/năm (thỏa thuận theo năng lực)
Lương cạnh tranh, xét duyệt tăng lương 1- 2 lần/năm, thưởng theo kết quả SXKD/lễ tết;
Được đào tạo chuyên môn;
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, phát huy tối đa sở trường;
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, công tác phí, nghỉ mát, team-building, khám sức khỏe hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 124, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

