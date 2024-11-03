Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
I Theo dõi và thực hiện nhập xuất kho hàng hóa
Thực hiện xuất kho theo yêu cầu từ NVBH Hàng hóa xuất bán phải có phiếu bán hàng 10% Theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn kho, đối chiếu số liệu với bộ phận liên quan Theo dõi thường xuyên tồn kho hàng hóa 10% Lên kế hoạch kiểm kê và thực hiện kiểm kê kho hàng hóa
Thực hiện xuất kho theo yêu cầu từ NVBH Hàng hóa xuất bán phải có phiếu bán hàng 10%
Theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn kho, đối chiếu số liệu với bộ phận liên quan Theo dõi thường xuyên tồn kho hàng hóa 10%
Lên kế hoạch kiểm kê và thực hiện kiểm kê kho hàng hóa
II Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho
III Điều phối hàng hóa
Phối hợp với bộ phận chi nhánh để lên nhu cầu điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống Liên hệ với đối tác vận chuyển để chuyển hàng và tập hợp chứng từ chuyển cho kế toán
Phối hợp với bộ phận chi nhánh để lên nhu cầu điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống
Liên hệ với đối tác vận chuyển để chuyển hàng và tập hợp chứng từ chuyển cho kế toán
IV Báo cáo
Định kỳ lập báo cáo phân tích tồn kho cung cấp cho các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan hoặc kế toán, quản lý
Cao từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Ứng viên có kiến thức về ngành hàng Laptop, linh kiện máy tính là 1 lợi thế
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Lương tháng 13 và thưởng theo Profit công ty
Ưu đãi giá khi mua các sản phẩm của công ty
Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tháng
Xét tăng lương 2 lần/năm
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI