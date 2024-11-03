Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

I Theo dõi và thực hiện nhập xuất kho hàng hóa

Thực hiện xuất kho theo yêu cầu từ NVBH Hàng hóa xuất bán phải có phiếu bán hàng 10% Theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn kho, đối chiếu số liệu với bộ phận liên quan Theo dõi thường xuyên tồn kho hàng hóa 10% Lên kế hoạch kiểm kê và thực hiện kiểm kê kho hàng hóa

Thực hiện xuất kho theo yêu cầu từ NVBH Hàng hóa xuất bán phải có phiếu bán hàng 10%

Theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn kho, đối chiếu số liệu với bộ phận liên quan Theo dõi thường xuyên tồn kho hàng hóa 10%

Lên kế hoạch kiểm kê và thực hiện kiểm kê kho hàng hóa

II Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho

III Điều phối hàng hóa

Phối hợp với bộ phận chi nhánh để lên nhu cầu điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống Liên hệ với đối tác vận chuyển để chuyển hàng và tập hợp chứng từ chuyển cho kế toán

Phối hợp với bộ phận chi nhánh để lên nhu cầu điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống

Liên hệ với đối tác vận chuyển để chuyển hàng và tập hợp chứng từ chuyển cho kế toán

IV Báo cáo

Định kỳ lập báo cáo phân tích tồn kho cung cấp cho các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan hoặc kế toán, quản lý Cao từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự Ứng viên có kiến thức về ngành hàng Laptop, linh kiện máy tính là 1 lợi thế Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan hoặc kế toán, quản lý

Cao từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Ứng viên có kiến thức về ngành hàng Laptop, linh kiện máy tính là 1 lợi thế

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-11 triệu, thưởng hiệu quả công việc

Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm

Lương tháng 13 và thưởng theo Profit công ty

Ưu đãi giá khi mua các sản phẩm của công ty

Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tháng

Xét tăng lương 2 lần/năm

Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin