Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

I Theo dõi và thực hiện nhập xuất kho hàng hóa
Thực hiện xuất kho theo yêu cầu từ NVBH Hàng hóa xuất bán phải có phiếu bán hàng 10% Theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn kho, đối chiếu số liệu với bộ phận liên quan Theo dõi thường xuyên tồn kho hàng hóa 10% Lên kế hoạch kiểm kê và thực hiện kiểm kê kho hàng hóa
Thực hiện xuất kho theo yêu cầu từ NVBH Hàng hóa xuất bán phải có phiếu bán hàng 10%
Theo dõi hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn kho, đối chiếu số liệu với bộ phận liên quan Theo dõi thường xuyên tồn kho hàng hóa 10%
Lên kế hoạch kiểm kê và thực hiện kiểm kê kho hàng hóa
II Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho
III Điều phối hàng hóa
Phối hợp với bộ phận chi nhánh để lên nhu cầu điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống Liên hệ với đối tác vận chuyển để chuyển hàng và tập hợp chứng từ chuyển cho kế toán
Phối hợp với bộ phận chi nhánh để lên nhu cầu điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống
Liên hệ với đối tác vận chuyển để chuyển hàng và tập hợp chứng từ chuyển cho kế toán
IV Báo cáo
Định kỳ lập báo cáo phân tích tồn kho cung cấp cho các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan hoặc kế toán, quản lý Cao từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự Ứng viên có kiến thức về ngành hàng Laptop, linh kiện máy tính là 1 lợi thế Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành có liên quan hoặc kế toán, quản lý
Cao từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Ứng viên có kiến thức về ngành hàng Laptop, linh kiện máy tính là 1 lợi thế
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-11 triệu, thưởng hiệu quả công việc
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Lương tháng 13 và thưởng theo Profit công ty
Ưu đãi giá khi mua các sản phẩm của công ty
Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tháng
Xét tăng lương 2 lần/năm
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

