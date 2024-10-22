Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
- Hà Nội: 158
- 160 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc từng học viên đang học tập tại trung tâm về tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung trực thuộc hệ thống của công ty để học viên được nhận những dịch vụ học tập tốt nhất;
Xây dựng kế hoạch học tập cho học viên đảm bảo lộ trình học tập liên tục và xuyên suốt khóa học tại trung tâm tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung;
Theo dõi và báo cáo tình hình học tập, kết quả thi của học viên;
Ghi nhận ý kiến từ học viên;
Trả lời Fanpage theo hướng dẫn
Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Part-time tối thiểu 4 ca/tuần
Ưu tiên sinh viên đang theo học tại trường Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU), Học viện ngân hàng (BA), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)...
Có khả năng giao tiếp tốt, sáng tạo, nhiệt tình
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 1.000.000-2.000.000 VND
Thử việc 1-2 tháng hưởng 85% lương
Thưởng lễ tết và các dịp trong năm
Cơ hội tăng lương, thăng tiến theo năng lực và thời gian gắn bó
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty
Được nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
