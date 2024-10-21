Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

− Lên ý tưởng và chịu trách nhiệm quay và dựng video, chụp ảnh sản phẩm phục vụ cho hoạt động truyền thông (Website, Social Media: Facebook Fanpage, Youtube,...).

− Thực hiện đa dạng các thể loại video phục vụ quảng cáo, giới thiệu dịch vụ, branding, tuyển dụng.

− Phối hợp với content sáng tạo các clip minh họa cho nội dung web của công ty thêm sinh động và hấp dẫn.

− Tham gia xây dựng kho lưu trữ video các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty. Tìm kiếm video hay, phù hợp & có chất lượng tốt, dựng phim theo yêu cầu.

− Phối hợp triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của Công ty.

− Quản lý cơ sở dữ liệu hình ảnh của Công ty: ảnh, phim, video,...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sản xuất video. Đã từng làm việc trong môi trường agency, production house là một lợi thế. − Có kiến thức, hiểu biết về Thiết kế, Quay, Dựng, chụp hình − Có khả năng sử dụng tốt một trong số các phần mềm liên quan tới xử lý hình ảnh, dựng video − Tư duy tốt, sáng tạo, trung thực và trách nhiệm

− Có điện thoại và máy tính phục vụ quay và dựng video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

− Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.

− Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4 5 sao

− Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc

− Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.

− Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...

− Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.

− Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.

− Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...

− Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

− Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty

