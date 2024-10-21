Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Dựng video, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn thành các video trên nền tảng TikTok.

Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật chỉnh sửa video mới để nâng cao hiệu quả công việc, theo dõi, nghiên cứu các nội dung xu hướng thị trường.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa, edit video như Capcut, Adobe photoshop, premiere, After effect,...

Có kinh nghiệm dựng video trên Tiktok về mảng giáo dục, truyền thông.

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, hiểu rõ về logic Tiktok, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Lương 11-15 triệu / tháng (có thể trao đổi khi phỏng vấn), phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần, thưởng, đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn, hỗ trợ thiết bị làm việc.

