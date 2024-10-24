Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty CP TM Trực tuyến Đặng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà A14 Ngõ 20 phố Huy Du, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Quay và dựng video cho Fanpage, Tiktok và các kênh khác

- Phối hợp với team Marketing để xây dựng, biên tập và triển khai các video về sản phẩm.

- Phối hợp hợp chặt chẽ cùng các bộ phận để đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm quay dựng cứng từ 2 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan dựng video và chỉnh sửa hình ảnh như: Pr, Pts, AI, AE, ....

- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc

- Cảm quan góc quay tốt và kỹ năng vận dụng linh hoạt các thiết bị để tạo ra những thước phim đẹp

- Truyền tải được thông điệp của kịch bản

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 11 – 15 triệu (tùy năng lực)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

Được cung cấp thiết bị quay và máy tính làm việc

Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

Tham gia Các hoạt động teambuilding, vui chơi, du lịch diễn ra đều đặn.

Cách Thức Ứng Tuyển

