Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No6A LK60 KĐT Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads cho khách hàng Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án Ưu tiên các bạn có team MKT (MC, quay dựng, content, ads,...) hoặc đã từng là trưởng nhóm.

Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết

Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads cho khách hàng

Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án

Ưu tiên các bạn có team MKT (MC, quay dựng, content, ads,...) hoặc đã từng là trưởng nhóm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, sáng tạo bắt kịp xu hướng Có kinh nghiệm là một lợi thế

Năng động, sáng tạo bắt kịp xu hướng

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20 triệu đồng (Gồm: lương cứng + KPIs + thưởng, phụ cấp) Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể. Được đánh giá năng lực 3 tháng/ lần để thăng chức + tăng lương. Có nhiều cơ hội được lên team lead và được trau dồi kỹ năng quản trị.

Thu nhập 20 triệu đồng (Gồm: lương cứng + KPIs + thưởng, phụ cấp)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể.

Được đánh giá năng lực 3 tháng/ lần để thăng chức + tăng lương. Có nhiều cơ hội được lên team lead và được trau dồi kỹ năng quản trị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin