Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT
- Hà Nội: No6A LK60 KĐT Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết
Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads cho khách hàng
Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án
Ưu tiên các bạn có team MKT (MC, quay dựng, content, ads,...) hoặc đã từng là trưởng nhóm.
Có khả năng xây dựng content: lên ý tưởng, viết bài, thiết kế ảnh, chỉnh sửa clip (cơ bản) kèm bài viết
Quản trị Fanpage, chạy Facebook ads cho khách hàng
Phát triển team theo định hướng của Trưởng dự án
Ưu tiên các bạn có team MKT (MC, quay dựng, content, ads,...) hoặc đã từng là trưởng nhóm.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, sáng tạo bắt kịp xu hướng
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 20 triệu đồng (Gồm: lương cứng + KPIs + thưởng, phụ cấp)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều hoạt động tập thể.
Được đánh giá năng lực 3 tháng/ lần để thăng chức + tăng lương. Có nhiều cơ hội được lên team lead và được trau dồi kỹ năng quản trị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI