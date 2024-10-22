Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty hoặc video truyền thông nội bộ quảng bá hình ảnh văn hóa của Công ty Quay/ dựng video theo yêu cầu. Đáp ứng đúng deadline với mỗi dự án/yêu cầu của tập đoàn. Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.
Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty hoặc video truyền thông nội bộ quảng bá hình ảnh văn hóa của Công ty
Quay/ dựng video theo yêu cầu.
Đáp ứng đúng deadline với mỗi dự án/yêu cầu của tập đoàn.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Yêu cầu khác: Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect.
Yêu cầu khác: Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12M – 15M + phụ cấp + thưởng (Thu nhập: 15-20Tr ++/tháng)
- Tham gia Bảo hiểm - Quyền lợi theo luật lao động Việt Nam
- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, cơ hội nâng cao chuyên môn
- Được tặng Voucher làm đẹp 1.000.000 tháng tại spa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 88A đường 25/4, tổ 41 khu 3, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

