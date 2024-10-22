Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty hoặc video truyền thông nội bộ quảng bá hình ảnh văn hóa của Công ty Quay/ dựng video theo yêu cầu. Đáp ứng đúng deadline với mỗi dự án/yêu cầu của tập đoàn. Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Yêu cầu khác: Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12M – 15M + phụ cấp + thưởng (Thu nhập: 15-20Tr ++/tháng)

- Tham gia Bảo hiểm - Quyền lợi theo luật lao động Việt Nam

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, cơ hội nâng cao chuyên môn

- Được tặng Voucher làm đẹp 1.000.000 tháng tại spa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.