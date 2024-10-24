Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok,...). Quay - Dựng video từ kịch bản có sẵn, phối hợp với Content kịch bản để quay dựng video phù hợp theo yêu cầu Báo cáo tiến độ, hiệu quả thường xuyên cho cấp quản lý Chủ động xử lí hoặc phối hợp với cấp trên để giải quyết các vấn đề phát sinh. Phối hợp triển khai các dự án mới (kênh media, PR, launching sản phẩm/thị trường mới...) khi được giao.
Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok,...).
Quay - Dựng video từ kịch bản có sẵn, phối hợp với Content kịch bản để quay dựng video phù hợp theo yêu cầu
Báo cáo tiến độ, hiệu quả thường xuyên cho cấp quản lý
Chủ động xử lí hoặc phối hợp với cấp trên để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Phối hợp triển khai các dự án mới (kênh media, PR, launching sản phẩm/thị trường mới...) khi được giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu quan trọng: Kỹ năng quay dựng ở mức tốt, kĩ năng design/edit ảnh, video ở mức tốt (bắt buộc gửi portfolio các sản phẩm từng làm) Sử dụng các công cụ dựng video như: Adobe, Capcut.... và các phần mềm tương tự khác Khả năng tự lập cao. Có kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch, xử lí vấn đề và giao tiếp tốt. Tư duy làm việc linh hoạt, tiếp thu nhanh, cầu tiến. Có kinh nghiệm về lead dự án/đội nhóm nhỏ là lợi thế.
Yêu cầu quan trọng: Kỹ năng quay dựng ở mức tốt, kĩ năng design/edit ảnh, video ở mức tốt (bắt buộc gửi portfolio các sản phẩm từng làm)
Yêu cầu quan trọng:
Sử dụng các công cụ dựng video như: Adobe, Capcut.... và các phần mềm tương tự khác
Khả năng tự lập cao.
Có kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch, xử lí vấn đề và giao tiếp tốt.
Tư duy làm việc linh hoạt, tiếp thu nhanh, cầu tiến.
Có kinh nghiệm về lead dự án/đội nhóm nhỏ là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 15.000.000 – 18.000.000vnđ/tháng Lương cơ bản: 10.000.000 – 15.000.000vnd/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn) + hoa hồng + Phụ cấp gửi xe + ăn trưa. Có cơ hội được tự xây và lead đội nhóm của riêng mình. 2 Tháng thử việc 85% lương cơ bản + chế độ căn bản khác (phép năm, BHXH, nghỉ lễ, thưởng tết, du lịch,..) Được cung cấp trà bánh hành tuần free tại văn phòng
Thu Nhập: 15.000.000 – 18.000.000vnđ/tháng
Thu Nhập:
Lương cơ bản: 10.000.000 – 15.000.000vnd/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn) + hoa hồng + Phụ cấp gửi xe + ăn trưa.
Có cơ hội được tự xây và lead đội nhóm của riêng mình.
2 Tháng thử việc 85% lương cơ bản + chế độ căn bản khác (phép năm, BHXH, nghỉ lễ, thưởng tết, du lịch,..)
Được cung cấp trà bánh hành tuần free tại văn phòng

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 10, ngõ 171 phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

