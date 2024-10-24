Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok,...). Quay - Dựng video từ kịch bản có sẵn, phối hợp với Content kịch bản để quay dựng video phù hợp theo yêu cầu Báo cáo tiến độ, hiệu quả thường xuyên cho cấp quản lý Chủ động xử lí hoặc phối hợp với cấp trên để giải quyết các vấn đề phát sinh. Phối hợp triển khai các dự án mới (kênh media, PR, launching sản phẩm/thị trường mới...) khi được giao.

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông của Công ty (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok,...).

Quay - Dựng video từ kịch bản có sẵn, phối hợp với Content kịch bản để quay dựng video phù hợp theo yêu cầu

Báo cáo tiến độ, hiệu quả thường xuyên cho cấp quản lý

Chủ động xử lí hoặc phối hợp với cấp trên để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phối hợp triển khai các dự án mới (kênh media, PR, launching sản phẩm/thị trường mới...) khi được giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu quan trọng: Kỹ năng quay dựng ở mức tốt, kĩ năng design/edit ảnh, video ở mức tốt (bắt buộc gửi portfolio các sản phẩm từng làm) Sử dụng các công cụ dựng video như: Adobe, Capcut.... và các phần mềm tương tự khác Khả năng tự lập cao. Có kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch, xử lí vấn đề và giao tiếp tốt. Tư duy làm việc linh hoạt, tiếp thu nhanh, cầu tiến. Có kinh nghiệm về lead dự án/đội nhóm nhỏ là lợi thế.

Yêu cầu quan trọng: Kỹ năng quay dựng ở mức tốt, kĩ năng design/edit ảnh, video ở mức tốt (bắt buộc gửi portfolio các sản phẩm từng làm)

Yêu cầu quan trọng:

Sử dụng các công cụ dựng video như: Adobe, Capcut.... và các phần mềm tương tự khác

Khả năng tự lập cao.

Có kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch, xử lí vấn đề và giao tiếp tốt.

Tư duy làm việc linh hoạt, tiếp thu nhanh, cầu tiến.

Có kinh nghiệm về lead dự án/đội nhóm nhỏ là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 15.000.000 – 18.000.000vnđ/tháng Lương cơ bản: 10.000.000 – 15.000.000vnd/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn) + hoa hồng + Phụ cấp gửi xe + ăn trưa. Có cơ hội được tự xây và lead đội nhóm của riêng mình. 2 Tháng thử việc 85% lương cơ bản + chế độ căn bản khác (phép năm, BHXH, nghỉ lễ, thưởng tết, du lịch,..) Được cung cấp trà bánh hành tuần free tại văn phòng

Thu Nhập: 15.000.000 – 18.000.000vnđ/tháng

Thu Nhập:

Lương cơ bản: 10.000.000 – 15.000.000vnd/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn) + hoa hồng + Phụ cấp gửi xe + ăn trưa.

Có cơ hội được tự xây và lead đội nhóm của riêng mình.

2 Tháng thử việc 85% lương cơ bản + chế độ căn bản khác (phép năm, BHXH, nghỉ lễ, thưởng tết, du lịch,..)

Được cung cấp trà bánh hành tuần free tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin