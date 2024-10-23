Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách quay video theo kịch bản và yêu cầu của các bộ phận liên quan. Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển kịch bản video, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội. Tham gia chỉnh sửa video, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất. Phối hợp với đội ngũ thiết kế đồ họa và marketing để tạo ra các sản phẩm video đa dạng. Quản lý và bảo trì thiết bị quay phim. Hỗ trợ các công việc hậu kỳ như chỉnh sửa âm thanh, màu sắc, và hiệu ứng hình ảnh. Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kỹ thuật quay phim và có khả năng sử dụng nhiều loại máy quay chuyên nghiệp. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quay phim trong ngành thẩm mỹ hoặc ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects,... Có gu thẩm mỹ và hiểu biết sâu rộng về ngành thẩm mỹ. Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh, có tư duy sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại (Sony A7 IV và Sony A7 III) Có Trưởng phòng dẫn dắt và đào tạo Đội ngũ quay và dựng phối hợp chuyên nghiệp Cơ chế thưởng rõ ràng đầy đủ cho nhân viên chính thức Được tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty Nghỉ lễ tết theo quy định Nhà Nước Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân. Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Nghỉ Chủ nhật hàng tuần Địa điểm làm việc: Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG

