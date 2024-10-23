Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tập đoàn GTG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty TNHH Tập đoàn GTG

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập đoàn GTG

Công ty TNHH Tập đoàn GTG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN

