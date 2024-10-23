Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG
- Hà Nội: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phụ trách quay video theo kịch bản và yêu cầu của các bộ phận liên quan.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát triển kịch bản video, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội.
Tham gia chỉnh sửa video, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế đồ họa và marketing để tạo ra các sản phẩm video đa dạng.
Quản lý và bảo trì thiết bị quay phim.
Hỗ trợ các công việc hậu kỳ như chỉnh sửa âm thanh, màu sắc, và hiệu ứng hình ảnh.
Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kỹ thuật quay phim và có khả năng sử dụng nhiều loại máy quay chuyên nghiệp.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quay phim trong ngành thẩm mỹ hoặc ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects,...
Có gu thẩm mỹ và hiểu biết sâu rộng về ngành thẩm mỹ.
Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh, có tư duy sáng tạo.
Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại (Sony A7 IV và Sony A7 III)
Có Trưởng phòng dẫn dắt và đào tạo
Đội ngũ quay và dựng phối hợp chuyên nghiệp
Cơ chế thưởng rõ ràng đầy đủ cho nhân viên chính thức
Được tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty
Nghỉ lễ tết theo quy định Nhà Nước
Được thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân.
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. Nghỉ Chủ nhật hàng tuần
Địa điểm làm việc: Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
