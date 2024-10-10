Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

1. Lên kịch bản, ý tưởng và thực hiện các buổi quay chụp

Đóng góp ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của thương hiệu. Quay và dựng theo order nội dung của các kênh đa nền tảng của thương hiệu. Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video chuyên nghiệp. Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video theo chiến lược marketing của Công ty. Phụ trách quay các định dạng video theo kế hoạch bán hàng hàng tuần từ thương hiệu như editorial, catalog. Đảm bảo số lượng và chất lượng các sản phẩm video được sản xuất theo ngày/ tháng/ quý/ năm. Lựa chọn góc quay, áp dụng kỹ thuật quay, tạo ra video đẹp, mang đúng thông điệp muốn truyền tải. Học hỏi, tìm hiểu các kiến thức mới, kỹ thuật công nghệ hiện đại để áp dụng vào công việc.

2. Nghiên cứu thị trường và các trend mới, theo dõi kết quả và lập báo cáo công việc theo định kỳ

Nghiên cứu thị trường, đề xuất các trend video mới Theo dõi kết quả chạy và phản hồi từ Digital để cải thiện, tối ưu video. Đề xuất các biện pháp cải tiến, hữu ích nhằm tăng hiệu quả/ chất lượng công việc. Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng tới cấp Quản lý theo quy định. Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm quay chụp hình ảnh/video Có óc thẩm mỹ tốt, khả năng chuyển hóa nội dung thành video nhạy bén Có khả năng phối hợp nhóm cũng như làm việc và tư duy độc lập Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động với văn hóa sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau

- Thưởng tháng lương tháng 13 (tháng 14 tùy tình hình kinh doanh) các ngày Lễ 30/4, 1/5, 8/3, 2/9, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty

- Chế độ sinh nhật, nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;

- Xét tăng lương 1 lần/ Năm (Có thể thay đổi hàng tháng nếu có những đóng góp nổi bật mang lại hiệu quả tốt).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

