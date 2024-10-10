Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

1. Lên kịch bản, ý tưởng và thực hiện các buổi quay chụp
Đóng góp ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của thương hiệu. Quay và dựng theo order nội dung của các kênh đa nền tảng của thương hiệu. Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video chuyên nghiệp. Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video theo chiến lược marketing của Công ty. Phụ trách quay các định dạng video theo kế hoạch bán hàng hàng tuần từ thương hiệu như editorial, catalog. Đảm bảo số lượng và chất lượng các sản phẩm video được sản xuất theo ngày/ tháng/ quý/ năm. Lựa chọn góc quay, áp dụng kỹ thuật quay, tạo ra video đẹp, mang đúng thông điệp muốn truyền tải. Học hỏi, tìm hiểu các kiến thức mới, kỹ thuật công nghệ hiện đại để áp dụng vào công việc.
Đóng góp ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của thương hiệu.
Quay và dựng theo order nội dung của các kênh đa nền tảng của thương hiệu.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video chuyên nghiệp.
Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video theo chiến lược marketing của Công ty.
Phụ trách quay các định dạng video theo kế hoạch bán hàng hàng tuần từ thương hiệu như editorial, catalog.
Đảm bảo số lượng và chất lượng các sản phẩm video được sản xuất theo ngày/ tháng/ quý/ năm.
Lựa chọn góc quay, áp dụng kỹ thuật quay, tạo ra video đẹp, mang đúng thông điệp muốn truyền tải.
Học hỏi, tìm hiểu các kiến thức mới, kỹ thuật công nghệ hiện đại để áp dụng vào công việc.
2. Nghiên cứu thị trường và các trend mới, theo dõi kết quả và lập báo cáo công việc theo định kỳ
Nghiên cứu thị trường, đề xuất các trend video mới Theo dõi kết quả chạy và phản hồi từ Digital để cải thiện, tối ưu video. Đề xuất các biện pháp cải tiến, hữu ích nhằm tăng hiệu quả/ chất lượng công việc. Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng tới cấp Quản lý theo quy định. Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.
Nghiên cứu thị trường, đề xuất các trend video mới
Theo dõi kết quả chạy và phản hồi từ Digital để cải thiện, tối ưu video.
Đề xuất các biện pháp cải tiến, hữu ích nhằm tăng hiệu quả/ chất lượng công việc.
Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng tới cấp Quản lý theo quy định.
Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm quay chụp hình ảnh/video Có óc thẩm mỹ tốt, khả năng chuyển hóa nội dung thành video nhạy bén Có khả năng phối hợp nhóm cũng như làm việc và tư duy độc lập Cẩn thận, tỉ mỉ
Có kinh nghiệm từ 1-3 năm quay chụp hình ảnh/video
Có óc thẩm mỹ tốt, khả năng chuyển hóa nội dung thành video nhạy bén
Có khả năng phối hợp nhóm cũng như làm việc và tư duy độc lập
Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động với văn hóa sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau
- Thưởng tháng lương tháng 13 (tháng 14 tùy tình hình kinh doanh) các ngày Lễ 30/4, 1/5, 8/3, 2/9, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập
- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty
- Chế độ sinh nhật, nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;
- Xét tăng lương 1 lần/ Năm (Có thể thay đổi hàng tháng nếu có những đóng góp nổi bật mang lại hiệu quả tốt).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà GP Invest,170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-dung-thu-nhap-16-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job209731
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 200 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠI PHÁT
15 - 200 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH COTG FOOD TECH VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ MỚI ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN CÔNG NGHỆ MỚI ATP
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PSD GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
2 - 5.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chế Biến Lâm Sản Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chế Biến Lâm Sản Thăng Long
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng Nha Khoa Trang Dung làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Nha Khoa Trang Dung
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Cổ Phần dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Cổ Phần dược phẩm Sakura
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu Công ty TNHH Zei Group
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm