Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quay, dựng video sản phẩm, video Tiktok/Youtube,... Chụp ảnh sản phẩm Phối hợp với VJ/ nhân viên kinh doanh lên kế hoạch công việc, ý tưởng kịch bản, ý tưởng setup quay dựng,... Phối hợp với các bộ phận khác triển khai kế hoạch Marketing Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty
Quay, dựng video sản phẩm, video Tiktok/Youtube,...
Chụp ảnh sản phẩm
Phối hợp với VJ/ nhân viên kinh doanh lên kế hoạch công việc, ý tưởng kịch bản, ý tưởng setup quay dựng,...
Phối hợp với các bộ phận khác triển khai kế hoạch Marketing
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 12 tháng trở lên quay video/chụp sản phẩm/dựng video. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm Có trách nhiệm, sáng tạo, có tính thẩm mỹ và sẵn sàng đi công tác.
Kinh nghiệm 12 tháng trở lên quay video/chụp sản phẩm/dựng video.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
Có trách nhiệm, sáng tạo, có tính thẩm mỹ và sẵn sàng đi công tác.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu (theo năng lực) Xét tăng lương cứng: 12 tháng /lần. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ Du lịch hàng năm, team building và nhiều sự kiện party khác. Được mua sản phẩm công ty giá ưu đãi 40%. Được đào tạo, cơ hội thăng tiến cao. Môi trường làm việc năng động, có đủ máy móc phục vụ công việc
Lương: 8-12 triệu (theo năng lực)
Xét tăng lương cứng: 12 tháng /lần.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ
Du lịch hàng năm, team building và nhiều sự kiện party khác.
Được mua sản phẩm công ty giá ưu đãi 40%.
Được đào tạo, cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, có đủ máy móc phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Five Star, Kim Giang, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

