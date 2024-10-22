Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quay, dựng video sản phẩm, video Tiktok/Youtube,... Chụp ảnh sản phẩm Phối hợp với VJ/ nhân viên kinh doanh lên kế hoạch công việc, ý tưởng kịch bản, ý tưởng setup quay dựng,... Phối hợp với các bộ phận khác triển khai kế hoạch Marketing Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 12 tháng trở lên quay video/chụp sản phẩm/dựng video. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm Có trách nhiệm, sáng tạo, có tính thẩm mỹ và sẵn sàng đi công tác.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu (theo năng lực) Xét tăng lương cứng: 12 tháng /lần. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ Du lịch hàng năm, team building và nhiều sự kiện party khác. Được mua sản phẩm công ty giá ưu đãi 40%. Được đào tạo, cơ hội thăng tiến cao. Môi trường làm việc năng động, có đủ máy móc phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

