Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quay, dựng video sản phẩm, video Tiktok/Youtube,...
Chụp ảnh sản phẩm
Phối hợp với VJ/ nhân viên kinh doanh lên kế hoạch công việc, ý tưởng kịch bản, ý tưởng setup quay dựng,...
Phối hợp với các bộ phận khác triển khai kế hoạch Marketing
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty
Quay, dựng video sản phẩm, video Tiktok/Youtube,...
Chụp ảnh sản phẩm
Phối hợp với VJ/ nhân viên kinh doanh lên kế hoạch công việc, ý tưởng kịch bản, ý tưởng setup quay dựng,...
Phối hợp với các bộ phận khác triển khai kế hoạch Marketing
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 12 tháng trở lên quay video/chụp sản phẩm/dựng video.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
Có trách nhiệm, sáng tạo, có tính thẩm mỹ và sẵn sàng đi công tác.
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8-12 triệu (theo năng lực)
Xét tăng lương cứng: 12 tháng /lần.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ
Du lịch hàng năm, team building và nhiều sự kiện party khác.
Được mua sản phẩm công ty giá ưu đãi 40%.
Được đào tạo, cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, có đủ máy móc phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI