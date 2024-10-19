Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quay, dựng video sản phẩm, review sản phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông, sự kiện trên Facebook, Youtube, Tiktok... Cùng team marketing xây dựng các concept chụp hình và quay sản phẩm. Hỗ trợ các hoạt động marketing tại các đại lý, sự kiện khi cần. Thực hiện các công việc khác được phân công từ cấp quản lý.
Thực hiện quay, dựng video sản phẩm, review sản phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông, sự kiện trên Facebook, Youtube, Tiktok...
Cùng team marketing xây dựng các concept chụp hình và quay sản phẩm.
Hỗ trợ các hoạt động marketing tại các đại lý, sự kiện khi cần.
Thực hiện các công việc khác được phân công từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành liên quan; Có kinh nghiệm chụp ảnh, quay dựng video; Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video; Có khả năng tư duy nội dung nhạy bén, cập nhật nhanh hot news, top trending trên mạng xã hội; Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, trung thực; Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7 (8h - 17h).
Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm chụp ảnh, quay dựng video;
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video;
Có khả năng tư duy nội dung nhạy bén, cập nhật nhanh hot news, top trending trên mạng xã hội;
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, trung thực;
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7 (8h - 17h).

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy ảnh, PC... Nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định; Chế độ khen thưởng, phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, du lịch hằng năm, thưởng các ngày lễ/tết trong năm...
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy ảnh, PC...
Nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định;
Chế độ khen thưởng, phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, du lịch hằng năm, thưởng các ngày lễ/tết trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 ngõ 5 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

