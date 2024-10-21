Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quay dựng các video clip nhạc, MV cho ca sĩ, nhóm nhạc, các sản phẩm âm nhạc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm quay dựng video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects,...

Lên ý tưởng, kịch bản, bố cục cho video clip nhạc, MV.

Chỉnh sửa, xử lý âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng cho video clip nhạc, MV.

Làm việc theo nhóm, phối hợp với các thành viên trong ekip để hoàn thành sản phẩm.

Luôn cập nhật xu hướng, kỹ thuật mới trong lĩnh vực quay dựng video clip nhạc, MV.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có niềm đam mê với âm nhạc, video clip nhạc, MV.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về quay dựng video.

Sử dụng thành thạo các phần mềm quay dựng video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects,...

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

