Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

- Miền Bắc

Tham gia quay dựng các video clip nhạc, MV cho ca sĩ, nhóm nhạc, các sản phẩm âm nhạc. Sử dụng thành thạo các phần mềm quay dựng video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects,... Lên ý tưởng, kịch bản, bố cục cho video clip nhạc, MV. Chỉnh sửa, xử lý âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng cho video clip nhạc, MV. Làm việc theo nhóm, phối hợp với các thành viên trong ekip để hoàn thành sản phẩm. Luôn cập nhật xu hướng, kỹ thuật mới trong lĩnh vực quay dựng video clip nhạc, MV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40/45- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

