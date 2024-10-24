Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6TM3
- C2 (hiện tại là số 55 Market Str Sunrise B thuộc dự án The Manor Central Park), Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các xu hướng trên Tiktok
- Lên kịch bản, sáng tạo nội dung video/ hình ảnh cho sản phẩm (sp chính là quần áo) trên tiktok
- Quay dựng short video quảng cáo sản phẩm trên nền tảng social thị trường US, EU
- Phân tích và báo cáo kết quả công việc
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có kinh nghiệm làm content, quay dựng cơ bản
- Sáng tạo, thẩm mỹ, tư duy hình ảnh, cập nhật xu hướng liên tục, chủ động về ý tưởng và nội dung
- Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản phim
- Có khả năng quay, edit video cơ bản (chủ yếu sử dụng Capcut)
- Sáng tạo, thẩm mỹ, tư duy hình ảnh, cập nhật xu hướng liên tục, chủ động về ý tưởng và nội dung
- Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản phim
- Có khả năng quay, edit video cơ bản (chủ yếu sử dụng Capcut)
Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn, bao gồm lương cứng (thoả thuận khi phỏng vấn) + lương kinh doanh + thưởng, phụ cấp khác
- Được hỗ trợ ăn trưa + gửi xe miễn phí
- Du lịch hàng năm, sinh nhật, party hàng tháng, event hàng quý, bảo hiểm...
- Được học hỏi và làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển. Được đào tạo ngành MMO hot nhất hiện nay
- Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng
- Được hỗ trợ ăn trưa + gửi xe miễn phí
- Du lịch hàng năm, sinh nhật, party hàng tháng, event hàng quý, bảo hiểm...
- Được học hỏi và làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển. Được đào tạo ngành MMO hot nhất hiện nay
- Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI