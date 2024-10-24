Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6TM3 - C2 (hiện tại là số 55 Market Str Sunrise B thuộc dự án The Manor Central Park), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu các xu hướng trên Tiktok

- Lên kịch bản, sáng tạo nội dung video/ hình ảnh cho sản phẩm (sp chính là quần áo) trên tiktok

- Quay dựng short video quảng cáo sản phẩm trên nền tảng social thị trường US, EU

- Phân tích và báo cáo kết quả công việc

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm làm content, quay dựng cơ bản

- Sáng tạo, thẩm mỹ, tư duy hình ảnh, cập nhật xu hướng liên tục, chủ động về ý tưởng và nội dung

- Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản phim

- Có khả năng quay, edit video cơ bản (chủ yếu sử dụng Capcut)

Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn, bao gồm lương cứng (thoả thuận khi phỏng vấn) + lương kinh doanh + thưởng, phụ cấp khác

- Được hỗ trợ ăn trưa + gửi xe miễn phí

- Du lịch hàng năm, sinh nhật, party hàng tháng, event hàng quý, bảo hiểm...

- Được học hỏi và làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển. Được đào tạo ngành MMO hot nhất hiện nay

- Thời gian thử việc: tối đa 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin