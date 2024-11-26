Tuyển Nhân Viên Quay Dựng Video thu nhập 10 - 15 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT10 dãy 16B3 ngõ 23 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Chịu trách nhiệm thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác).

Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh...

Đóng góp ý tưởng sáng tạo các nội dung quay. Sản xuất video dựa trên các tư liệu sẵn có.

Chuẩn bị setup cho các buổi quay.

Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng định.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên.

Thành thạo ít nhất một trong các công cụ và phần mềm chỉnh sửa video .

Kỹ năng tốt về cắt ghép, trình bày câu chuyện và tạo nội dung sáng tạo.

Sự tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc dưới áp lực.

Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dựng video tiktok, youtube và kỹ thuật livestream.

CV có portfolio video, clip đã thực hiện.

Tại Công ty TNHH Hàng Nhật Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc part time- Lương theo thỏa thuận

Thưởng theo dự án

Đi du lịch như nhân viên chính thức 1 năm ít nhất 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hàng Nhật Nam Phát

