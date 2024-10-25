Tuyển Nhân Viên Quay Dựng Video thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm quay các video ngắn, đồng thời phát triển kế hoạch quay dựa trên yêu cầu của dự án. Dựng video theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, và nội dung. Sáng tạo và đề xuất ý tưởng quay dựng mới mẻ, phù hợp với nội dung của từng chiến dịch. Chỉnh sửa và hoàn thiện video, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Thành thạo sử dụng các thiết bị và kỹ thuật chụp khác nhau để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cảnh quay.

Chịu trách nhiệm quay các video ngắn, đồng thời phát triển kế hoạch quay dựa trên yêu cầu của dự án.

Dựng video theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, và nội dung.

Sáng tạo và đề xuất ý tưởng quay dựng mới mẻ, phù hợp với nội dung của từng chiến dịch.

Chỉnh sửa và hoàn thiện video, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

Thành thạo sử dụng các thiết bị và kỹ thuật chụp khác nhau để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cảnh quay.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến Quay phim, Dựng phim, truyền thông hoặc các ngành liên quan. Có thiết bị quay chụp Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực quay dựng phim, biên tập video. Thành thạo các phần mềm dựng phim như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro, hoặc các phần mềm tương tự. Có kiến thức về bố cục, ánh sáng, màu sắc, âm thanh trong quay và dựng phim. Có kỹ năng quay phim tốt, biết sử dụng các loại máy quay chuyên dụng. Hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến Quay phim, Dựng phim, truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có thiết bị quay chụp

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực quay dựng phim, biên tập video.

Thành thạo các phần mềm dựng phim như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro, hoặc các phần mềm tương tự.

Có kiến thức về bố cục, ánh sáng, màu sắc, âm thanh trong quay và dựng phim.

Có kỹ năng quay phim tốt, biết sử dụng các loại máy quay chuyên dụng.

Hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực, được xét duyệt tăng lương hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Có cơ hội tham gia các dự án đa dạng, phong phú

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực, được xét duyệt tăng lương hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội tham gia các dự án đa dạng, phong phú

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin