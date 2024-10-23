Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 đường 3/2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm hình ảnh xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty Chịu trách nhiệm các video xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty Quay chụp ảnh khách hàng, lên kịch bản tạo video ngắn dùng để đăng mạng xã hội, tạo những ấn phẩm quảng cáo,...
Chịu trách nhiệm hình ảnh xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty
Chịu trách nhiệm các video xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội của công ty
Quay chụp ảnh khách hàng, lên kịch bản tạo video ngắn dùng để đăng mạng xã hội, tạo những ấn phẩm quảng cáo,...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Premier, After Effects Chỉnh được những video quảng cáo với hiệu ứng đẹp mắt Phong cách thiết kế thể hiện sự hiện đại, trẻ trung Chăm chỉ, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty Có khả năng phối hợp làm việc nhóm và khả năng xử lý công việc độc lập Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Premier, After Effects
Chỉnh được những video quảng cáo với hiệu ứng đẹp mắt
Phong cách thiết kế thể hiện sự hiện đại, trẻ trung
Chăm chỉ, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Có khả năng phối hợp làm việc nhóm và khả năng xử lý công việc độc lập
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12M - 15M (Deal theo năng lực khi phỏng vấn) Được cấp máy tính cấu hình cao Được cấp máy chụp ảnh cao cấp Có phòng Studio tại Nha Khoa Hỗ trợ đầy đủ công cụ làm việc, tài khoản phục vụ công việc Được off 3 ngày / tháng (không nghỉ gộp) Phụ cấp ăn trưa 25k Phụ cấp gửi xe (nếu có) Được làm việc trong môi trường vui vẻ và thân thiện Thử việc 1 tuần. Phù hợp nhận 100% lương từ tháng đầu tiên
Lương: 12M - 15M (Deal theo năng lực khi phỏng vấn)
Được cấp máy tính cấu hình cao
Được cấp máy chụp ảnh cao cấp
Có phòng Studio tại Nha Khoa
Hỗ trợ đầy đủ công cụ làm việc, tài khoản phục vụ công việc
Được off 3 ngày / tháng (không nghỉ gộp)
Phụ cấp ăn trưa 25k
Phụ cấp gửi xe (nếu có)
Được làm việc trong môi trường vui vẻ và thân thiện
Thử việc 1 tuần. Phù hợp nhận 100% lương từ tháng đầu tiên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 132 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quay-dung-video-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job222411
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing VIETNAM TRANSIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD VIETNAM TRANSIT
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Schneider Electric Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Schneider Electric Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VIETJET AIR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần VictoryCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VictoryCons
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Anne Hill làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Anne Hill
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Every Half Bean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Every Half Bean
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Tập Đoàn Sen Group
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SG STAR LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SG STAR LAND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bạch Vu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bạch Vu
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh Việt Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DE TECHNOLOGIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DE TECHNOLOGIES
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH Huge-Fam
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Phương Nam Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Phương Nam Vina
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm