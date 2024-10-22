Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM
- Hà Nội: 97 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Setup bối cảnh quay.
Follow theo kịch bản quay và kịch bản chi tiết của content để xây dựng video.
Kết hợp với team lên ý tưởng sáng tạo video sản phẩm để đăng tải lên các trang mạng xã hội: Facebook, Tik Tok, Youtube...
Dựng video theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.
Các công việc khác theo sự phân công của Leader.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere
Sử dụng được Photoshop hoặc Adobe Illustrator
Có trách nhiệm trong công việc, kinh nghiệm quay dựng tối thiểu 2 năm.
Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi: Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT sau 6 tháng làm việc chính thức. Cơ hội được phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng. Được trang bị đầy đủ thiết bị trong quá trình làm việc. Được thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Quyền lợi:
Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT sau 6 tháng làm việc chính thức.
Cơ hội được phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng.
Được trang bị đầy đủ thiết bị trong quá trình làm việc.
Được thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM
