Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Setup bối cảnh quay. Follow theo kịch bản quay và kịch bản chi tiết của content để xây dựng video. Kết hợp với team lên ý tưởng sáng tạo video sản phẩm để đăng tải lên các trang mạng xã hội: Facebook, Tik Tok, Youtube... Dựng video theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt. Các công việc khác theo sự phân công của Leader.
Setup bối cảnh quay.
Follow theo kịch bản quay và kịch bản chi tiết của content để xây dựng video.
Kết hợp với team lên ý tưởng sáng tạo video sản phẩm để đăng tải lên các trang mạng xã hội: Facebook, Tik Tok, Youtube...
Dựng video theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.
Các công việc khác theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere Sử dụng được Photoshop hoặc Adobe Illustrator Có trách nhiệm trong công việc, kinh nghiệm quay dựng tối thiểu 2 năm.
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere
Sử dụng được Photoshop hoặc Adobe Illustrator
Có trách nhiệm trong công việc, kinh nghiệm quay dựng tối thiểu 2 năm.

Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13.000.000 - 15.000.000 đồng (Thỏa thuận theo năng lực). Thử việc 2 tháng 85% lương
Quyền lợi: Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT sau 6 tháng làm việc chính thức. Cơ hội được phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng. Được trang bị đầy đủ thiết bị trong quá trình làm việc. Được thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Quyền lợi:
Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT sau 6 tháng làm việc chính thức.
Cơ hội được phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng.
Được trang bị đầy đủ thiết bị trong quá trình làm việc.
Được thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

