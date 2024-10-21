Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 16 - 18 Galaxy 01 KĐT Ngân Hà Vạn Phúc, Hà Đông

- Thực hiện quay dựng video TVC, video quảng cáo quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty.

- Dựng và xử lý hậu kỳ cho video về sản phẩm, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty.

- Quản lý, tối ưu chất lượng video trên các nền tảng khác nhau.

- Phối hợp với bộ phận Marketing phát triển các ý tưởng sáng tạo về mặt kế hoạch, kịch bản cho việc quay video trên các nền tảng: Fb, Tiktok, Shopee.

- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

- Độ tuổi từ 20 – 35 tuổi.

- Có kinh nghiệm trong quay dựng video quảng cáo, short video, video marketing.

- Có kiến thức về các phần mềm quay dựng.

- Có khả năng sáng tạo cao, tư duy thẩm mỹ hiện đại.

- Sử dụng thành thạo After Effect, Premier Pro, Final Cut pro, Capcut.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm trong công việc.

Đính kèm link sản phẩm, dự án đã làm trên CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 14 - 17 triệu/tháng + Thưởng %KPI + Phụ cấp (hoặc thoả thuận theo năng lực)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN)

- Được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác như: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, KPI, lương tháng 13,... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

