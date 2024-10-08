Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25/28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh. Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của Công ty. Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, quay các trend biến hình, các video ngắn trên nền tảng tiktok. Tìm tư liệu và dựng các clip content. Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của Công ty.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, quay các trend biến hình, các video ngắn trên nền tảng tiktok.

Tìm tư liệu và dựng các clip content.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 35 tuổi. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông, giải trí, các nền tảng MXH như tik tok,... Thế mạnh về quay/ dựng/ sản xuất các video ngắn, các trend biến hình trên tiktok. Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản video content. Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên. Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim. Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng, trẻ trung, nắm bắt nhanh xu hướng. Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8h30 - 17h30 (Nghỉ trưa từ 12h00 - 13h00).

Độ tuổi: 22 - 35 tuổi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông, giải trí, các nền tảng MXH như tik tok,...

Thế mạnh về quay/ dựng/ sản xuất các video ngắn, các trend biến hình trên tiktok.

Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản video content.

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên.

Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim.

Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng, trẻ trung, nắm bắt nhanh xu hướng.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8h30 - 17h30 (Nghỉ trưa từ 12h00 - 13h00).

Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Công ty. Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định Công ty. Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành. Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và tự do phát triển đúng chất trẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Được khẳng định và công nhận năng lực của bản thân (Thưởng, bằng khen hàng tháng, quý, năm)

Mức lương cạnh tranh, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Công ty.

Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định Công ty.

Các chế độ ngày phép năm, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và tự do phát triển đúng chất trẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Được khẳng định và công nhận năng lực của bản thân (Thưởng, bằng khen hàng tháng, quý, năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin