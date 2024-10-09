Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần giáo dục số Một làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Vimeco, Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa và sản xuất các video truyền thông, quảng cáo trên các trang mạng xã hội Tham gia phát triển nội dung video cùng team content Tạo các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, tờ rơi cho các chiến dịch marketing Đề xuất ý tưởng và chiến lược để tăng tương tác và lượt xem trên các kênh truyền thông xã hội Tham gia vào các hoạt động lên ý tưởng bài viết, quảng cáo nội dung trên các kênh khác nhau Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và quay dựng video. Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video như Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Capcut. Kỹ năng quay phim, chụp ảnh tốt. Sáng tạo, có khả năng tư duy hình ảnh và kỹ năng thẩm mỹ cao. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kênh YouTube, TikTok.

Tại Công ty cổ phần giáo dục số Một Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9-10 triệu/ tháng Cung cấp thiết bị khi làm việc Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục số Một

