Tuyển Nhân Viên Quay Dựng Video thu nhập Tới 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 238 - 240 - 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 14 Triệu

-Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

-Phối hợp với bộ phận nội dung để lên kịch bản, ý tưởng cho video.

-Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của Công ty.

- Dựng edit video cho các kênh social media mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook....về mảng mỹ phẩm, gia công mỹ phẩm để tạo ra sản phẩm cuối cùng chất lượng cao

-Tiếp nhận & xử lý yêu cầu của các phòng ban khác.

- Hỗ trợ dựng và sản xuất các video nội bộ của công ty.

-Tham gia sản xuất, phối hợp với các bộ phận để lên ý tưởng cho quảng bá hình ảnh của Công ty.

-Tham gia cùng team thiết kế hình ảnh sử dụng cho Marketing và trong nội bộ.

-Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả

Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học liên quan đến Thiết Kế.. Chuyên môn có kiến thức thiết kế, xử lý hình ảnh, đồ họa, video. Kinh nghiệm Dựng video và thiết kế 2D. Sử dụng thành thạo một số phần mềm dựng phim như Pr, Ae.... và các thiết bị quay dựng. Sử dụng thành thạo các phần mềm Pts, Ai.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học liên quan đến Thiết Kế..

Chuyên môn có kiến thức thiết kế, xử lý hình ảnh, đồ họa, video.

Kinh nghiệm Dựng video và thiết kế 2D.

Sử dụng thành thạo một số phần mềm dựng phim như Pr, Ae.... và các thiết bị quay dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Pts, Ai.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1 năm/lần Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật. Review lương 1 năm 1 lần Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm; Lương tháng 13. Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Được đi du lịch 1 năm/lần

Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.

Review lương 1 năm 1 lần

Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm;

Lương tháng 13.

Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

