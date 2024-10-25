Tuyển Nhân Viên Quay Phim thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

• Tiếp nhận kịch bản từ team biên kịch, trao đổi lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản và trực tiếp quay.

• Set up bối cảnh quay cho những phân cảnh được phân công, đưa ra gợi ý về hướng quay, đặt máy, trình tự quay từng phân cảnh nhỏ, , setup lighting và thiết bị để quay.

• Căn chỉnh, lựa chọn góc máy thích hợp cho từng cảnh quay. Làm công tác ghi hình, điều chỉnh máy quay

• Đảm bảo hình ảnh, âm thanh, ánh sáng... tại vị trí quay.

• Xử lí hậu kì video đã quay: âm thanh, hình ảnh... phù hợp với yêu cầu sản xuất và ý tưởng kịch bản

• Phối hợp với biên tập chỉnh sửa sản phẩm theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

• Có nền tảng về truyền thông, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, công nghệ thông tin là lợi thế.

• Thành thạo các kỹ thuật quay phim, sử dụng các dòng máy Sony, Gimbal, các thiết bị đèn thông dụng

• Am hiểu phần mềm chỉnh sửa, dựng phim, biết về motion, amination, v.v.

• Cameraman có kinh nghiệm về tổ chức Sản xuất, làm producer là một lợi thế.

• Có tư duy về mặt hình ảnh tốt, thể hiện: có kinh nghiệm làm DOP.

• Khả năng lắng nghe và làm việc nhóm tốt.

• Khả năng làm việc dưới áp lực thời gian.

Quyền Lợi

• Lương: Từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

• Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước

• Lương thưởng cuối năm tháng 13, phụ thuộc và tình hình hoạt động cụ thể của công ty

• Nghỉ phép năm; nghỉ lễ; chế độ Lễ Tết, sinh nhật

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Nơi phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

