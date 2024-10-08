Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phối hợp với bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch, mở rộng mạng lưới mối quan hệ với khách hàng. Xây dựng, quản trị hệ thống báo cáo kinh doanh. Quản trị, điều phối phân chia data khách hàng cho nhân viên bộ phận kinh doanh Tạo báo cáo hiệu suất bán hàng (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm). Hướng dẫn khách hàng đăng ký và nộp học phí Theo dõi, giám sát và phân tích KPI và đề xuất giải pháp giải quyết thách thức gặp phải. Tổng hợp dữ liệu bán hàng theo từng nhân viên kinh doanh, từng phòng kinh doanh theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. Phân tích, bóc tách hiệu quả bán hàng theo chiến dịch, giai đoạn. Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh tới các phòng kinh doanh và nhân viên kinh doanh. Ghi nhận kết quả và đánh giá hiệu suất KPIs của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Thống kê, tính thưởng thi đua cho đội ngũ nhân viên kinh doanh theo các kỳ xét thưởng: Tháng, Quý, Năm. Tiếp nhận, hỗ trợ và giải đáp cho các phòng kinh doanh các nội dung liên quan đến các quy định và chính sách bán hàng. Thực hiện các công việc phát sinh theo định hướng và chỉ đạo của ban giám đốc.

Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên tại các chuyên ngành: ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại...Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ công việc như: Word, excel, GG dox, GG Sheet... Có kinh nghiệm làm số liệu, báo cáo khoa học. Có kinh nghiệm ghi chép biên bản cuộc họp. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, thu nhận kiến thức mới nhanh, làm việc có kế hoạch và thứ tự ưu tiên. Hình thức: Ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng. Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, trung thực, và có tinh thần làm việc nhóm Tuổi từ 1992 – 1998

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng (tùy năng lực) Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h30p) + Nghỉ 02 thứ 7/tháng + Các ngày chủ nhật. Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Vinh danh; Tổ chức sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ... Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định. Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức Tham gia các hoạt động tập thể như: từ thiện, bóng đá, tổ chức sinh nhật hằng tháng, event, team building, du lịch... của công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

