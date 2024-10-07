Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên , Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng qua các kênh kinh doanh đại lý, CTV... Liên hệ khách hàng để hỗ trợ khách hàng trong việc làm rõ tình trạng đơn đặt hàng, xác minh các thông tin chính xác của đơn hàng. Làm báo giá, lên thông tin đơn hàng đầy đủ thông tin sản phẩm, giá cả, chiết khấu, khuyến mại. Theo dõi hành trình đơn hàng từ bộ phận Xử lý đơn hàng và cung cấp cho khách hàng khi cần thiết. Theo dõi công nợ khách hàng. Quản lý hồ sơ Khách hàng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng Tìm kiếm và phát triển đại lý từ nguồn data có sẵn.. Báo cáo công việc cho Trưởng phòng và giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm vị trí sale admin, sale. Nắm vững kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Có khả năng giao tiếp, xử lý thông tin tốt. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-12tr+ thưởng Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME

