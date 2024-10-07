Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên , Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng qua các kênh kinh doanh đại lý, CTV... Liên hệ khách hàng để hỗ trợ khách hàng trong việc làm rõ tình trạng đơn đặt hàng, xác minh các thông tin chính xác của đơn hàng. Làm báo giá, lên thông tin đơn hàng đầy đủ thông tin sản phẩm, giá cả, chiết khấu, khuyến mại. Theo dõi hành trình đơn hàng từ bộ phận Xử lý đơn hàng và cung cấp cho khách hàng khi cần thiết. Theo dõi công nợ khách hàng. Quản lý hồ sơ Khách hàng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng Tìm kiếm và phát triển đại lý từ nguồn data có sẵn.. Báo cáo công việc cho Trưởng phòng và giám đốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IHOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

