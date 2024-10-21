Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra giám sát việc tuân thủ kỷ luật của nhân viên kinh doanh thông qua phần mềm, số liệu đánh giá, các báo cáo chi tiết .... Báo cáo trực tiếp và hàng ngày cho giám đốc kinh doanh. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ marketing. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra giám sát việc tuân thủ kỷ luật của nhân viên kinh doanh thông qua phần mềm, số liệu đánh giá, các báo cáo chi tiết .... Báo cáo trực tiếp và hàng ngày cho giám đốc kinh doanh.
Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Chấp nhận tính độc lập trong công việc. Ham học hỏi, siêng năng, chịu được áp lực trong công việc
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Chấp nhận tính độc lập trong công việc.
Ham học hỏi, siêng năng, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10tr - 12tr triệu đồng/tháng (tùy thuộc vào năng lực) Được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát,... Chế độ BHXH : theo quy định công ty và pháp luật hiện hành Thưởng lễ, tết và các ngày kỷ niệm theo quy định chung của Công ty.
Thu nhập : 10tr - 12tr triệu đồng/tháng (tùy thuộc vào năng lực)
Được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát,...
Chế độ BHXH : theo quy định công ty và pháp luật hiện hành
Thưởng lễ, tết và các ngày kỷ niệm theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Số 7/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; CN HCM: 196/9 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

