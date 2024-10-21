Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7/20/331 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra giám sát việc tuân thủ kỷ luật của nhân viên kinh doanh thông qua phần mềm, số liệu đánh giá, các báo cáo chi tiết .... Báo cáo trực tiếp và hàng ngày cho giám đốc kinh doanh.

Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Chấp nhận tính độc lập trong công việc.

Ham học hỏi, siêng năng, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10tr - 12tr triệu đồng/tháng (tùy thuộc vào năng lực)

Được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát,...

Chế độ BHXH : theo quy định công ty và pháp luật hiện hành

Thưởng lễ, tết và các ngày kỷ niệm theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nhãn

