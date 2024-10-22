Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/9 Võ Thị Nhờ, Tân Thuận Đông, Q7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ làm phiếu xuất hàng, báo giá
Soạn hợp đồng, hồ sơ
Quản lý website, facebook,...
Biết viết bài sản phẩm đăng lên các nền tảng mxh
Thiết kế banner, chương trình khuyến mãi
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp Cao Đẳng Trở Lên Có Kinh Nghiệm Là Một Lợi Thế Biết Sử Dụng Phần Mềm Thiết Kế Nhiệt Tình, Có Trách Nhiệm Với Công Việc
Tốt Nghiệp Cao Đẳng Trở Lên
Có Kinh Nghiệm Là Một Lợi Thế
Biết Sử Dụng Phần Mềm Thiết Kế
Nhiệt Tình, Có Trách Nhiệm Với Công Việc
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực - Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết - Có chế độ đi thăm quan nghỉ mát hàng năm
- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
- Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết
- Có chế độ đi thăm quan nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
