Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/9 Võ Thị Nhờ, Tân Thuận Đông, Q7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ làm phiếu xuất hàng, báo giá Soạn hợp đồng, hồ sơ Quản lý website, facebook,... Biết viết bài sản phẩm đăng lên các nền tảng mxh Thiết kế banner, chương trình khuyến mãi

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao Đẳng Trở Lên Có Kinh Nghiệm Là Một Lợi Thế Biết Sử Dụng Phần Mềm Thiết Kế Nhiệt Tình, Có Trách Nhiệm Với Công Việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực - Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết - Có chế độ đi thăm quan nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MINH ANH

