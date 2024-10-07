Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phương Bản - Phụng Châu, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xử lý đơn hàng, báo cáo:

- Xử lý đơn hàng (kiểm tra giá, số lượng, khuyến mại..) trên phần mềm DMS MOBIWORKS , điều phối giao hàng, theo dõi giao hàng đúng tiến độ, lập biên bản giao hàng chính xác cho từng đơn hàng.

- Quản lý danh sách khách hàng, tiếp nhận mọi phản hồi từ khách hàng/đại lý qua điện thoại, kiểm tra thông tin, gửi báo cáo cho Trưởng phòng/Giám đốc kinh doanh.

- Theo dõi chấm công của nhân viên kinh doanh và các bộ phận của Phòng kinh doanh, theo dõi doanh số của từng nhân viên kinh doanh

- Quản lý hệ thống thông tin, soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động của Phòng kinh doanh.

- Quản lý số liệu hàng bán, hàng date, hàng lỗi, so sánh số liệu bán hàng với bộ phận kế toán.

- Theo dõi và cập nhật chương trình khuyến mại, giá bán, giá khuyến mại đảm bảo đúng chương trình đã phê duyệt.

- Cập nhật bảng giá, các chiết khấu thương mại khách hàng liên quan đến đơn hàng

- Cập nhật số liệu bán hàng, kiểm tra tính xác thực của các báo cáo bán hàng của nhân viên kinh doanh.

- Tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo bán hàng trên phần mềm DMS mobiworks theo ngày, tuần, tháng, quý, năm để báo cáo cho cấp trên.

- Tổ chức, sắp xếp các hoạt động đào tạo nhân viên kinh doanh của Phòng kinh doanh

- Theo dõi nhập - xuất - tồn để có số liệu tổng hợp đặt hàng sản xuất.

- Quản lý, theo dõi, thanh toán các chi phí hàng gửi tỉnh xa trong trường hợp xe công ty không trực tiếp giao hàng. Đảm bảo chi phí trong hạn mức phê duyệt

- Xử lý đơn hàng, duyệt đơn hàng và theo dõi đơn hàng trên DMS Mobiworks

Các công việc khác:

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện công việc đạt kết quả.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, QTKD... Sử dụng tốt tin học văn phòng Có 3 năm kinh nghiệm ở vị tri Sale admin Thái độ tích cực, trách nhiệm Có kinh nghiệm sử dụng DMS

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, QTKD...

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị tri Sale admin

Thái độ tích cực, trách nhiệm

Có kinh nghiệm sử dụng DMS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định 7-9 Triệu/Tháng Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định Hưởng 12 ngày phép/năm Được hướng dẫn, đào tạo Môi trường làm việc trẻ, thân thiện

Thu nhập ổn định 7-9 Triệu/Tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định

Hưởng 12 ngày phép/năm

Được hướng dẫn, đào tạo

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.