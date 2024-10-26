Tuyển Nhân Viên Sale Admin thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Soạn hợp đồng bán đối với khách hàng riêng lẻ. Làm biên bản thanh lý hợp đồng theo quy trình. Soạn hợp đồng theo từng gói thầu: Biên bản thương thảo; Hợp đồng; Biên bản bàn giao nghiệm thu; Mẫu 08a (nếu có); biên bản thanh lý hợp đồng. Soạn hợp đồng theo gói thấu tập trung: biên bản thoả thuận khung; thoả thuận khung; công văn chấp thuận hoàn thiện và ký hợp đồng (nếu cần); biên bản thương thảo hợp đồng; Hợp đồng; Biên bản bàn giao nghiệm thu; Mẫu 08a (nếu có); Biên bản thanh lý hợp đồng. Bảo lãnh các loại Làm HSDT các gói thầu Hiểu biết luật đấu thầu Lưu hồ sơ: up hồ sơ lên server; lưu giữ bản cứng khoa học, đầy đủ. Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, quản trị kinh doanh,.... Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí kế toán công nợ, kế toán bán hàng, hợp đồng,... Chịu được áp lực công việc cao Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp khá

Tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cơ bản: 9.000.000 - 12.000.000 + thưởng hiệu quả tuổi nợ + KPI+ thưởng khác

Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm xét tăng lương hàng năm.

– Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành – Các phúc lợi khác: + Chế độ công tác phí, hỗ trợ tiền điện thoại, tiền ăn trưa. + Quà tết, quà trung thu, tết thiếu nhi, nghỉ mát, du xuân,Teambuilding.........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy

