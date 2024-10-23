Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý và nhắc lịch làm việc cho GĐKD; Tổ chức các buổi họp của Công ty do GĐKD chủ trì: sắp xếp lịch họp, đặt phòng, gửi thư mời, chuẩn bị tài liệu và trang thiết bị phục vụ họp, ghi biên bản họp. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ giấy tờ do GĐKD yêu cầu; Trợ giúp GĐKD triển khai, kiểm soát và giám sát tiến độ thực hiện các các chính sách, chương trình, dự án của chuỗi SIBA FOOD; Phân tích các dữ liệu từ hệ thống (doanh thu, hàng hủy, báo cáo STO, PO treo...) để xác định các vấn đề/xu hướng/dự báo để tham mưu cho GĐKD. Truyền đạt thông tin từ Ban lãnh đạo Tập đoàn và Ban lãnh đạo Công ty tới các Phòng Ban; Ghi nhận các thông tin phản hồi để báo cáo Ban lãnh đạo; Là đầu mối cập nhật các thay đổi về quy hoạch vùng/quy hoạch khu vực tới các bộ phận liên quan; Thực hiện công tác trình ký: nhận văn bản/chứng từ từ các bộ phận; kiểm tra tính tuân thủ; trình Giám Đốc phê duyệt; hoàn trả văn bản/chứng từ cho các bộ phận; Quản lý và lưu trữ các hồ sơ giấy tờ; Hoàn thành việc lập và trình ký các bộ chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho các điểm bán; Tổng hợp hoàn thành việc chấm công, chấm thưởng cho nhân viên bộ phận kinh doanh; Tổng hợp, trình duyệt mua công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao cho các điểm bán. Thanh tra: Báo cáo cấp trên ngay khi phát hiện các hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại đến Công ty; Quản lý tài sản: trong phạm vi mình phụ trách, đảm bảo không bị thất thoát, lãng phí, hỏng hóc do không quản lý tải sản tốt, tư vấn cảnh báo các trường hợp sử dụng lãng phí nguồn lực.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính; Có tối thiểu từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương; Tư duy logic, tầm nhìn và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt; Tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả; Kỹ năng làm việc nhóm, chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực; Có khả năng chịu được áp lực công việc, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản Chế độ phúc lợi tốt, được thưởng lễ tết, tháng lương 13. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

