Tuyển Nhân Viên Sale Logistics thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/5B ngõ 37 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

• Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ của công ty, dịch vụ Logistics quốc tế, vận chuyển bưu kiện, chuyển phát nhanh, hàng hóa TMĐT.

• Lập báo giá, theo dõi và handle các lô hàng, thương lượng các điều khoản và soạn thảo hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận với khách hàng.

• Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng, xử lý các sự cố và xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng

• Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của thị trường về dịch vụ chuyển phát nhanh/ logistics quốc tế

• Tuân thủ các chính sách và quy định để bảo vệ khách hàng hiện có và lợi ích của công ty

• Báo cáo công việc cho quản lý và thực hiện những công việc khác được giao.

• Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương/ Kinh doanh quốc tế/ Logistics/ Quản Trị Kinh Doanh/ Marketing, ....

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Logistics.

• Có đam mê kinh doanh và mong muốn trở thành một người có thu nhập cao, tự do tài chính.

• Có kỹ năng tổng hợp thông tin, quản lý thời gian, xử lý vấn đề phát sinh, kỹ năng giao tiếp tốt

• Năng động, cẩn thận trong công việc, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực (7.000.000 - 15.000.000 vnđ) + hoa hồng dựa theo hiệu quả hoạt động sales

• Đóng BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

• Được trang bị máy tính công ty

• Du Lịch hàng năm, Phụ cấp theo quy định công ty

• Đào tạo chuyên nghiệp trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH AN PHA TẠI HÀ NỘI

