Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 16 - LK06 Khu Cửa Trại, Xã Thủy Đường, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu dịch vụ XNK, Logistics Chào giá dịch vụ và chăm sóc khách hàng để đạt doanh số đề ra Chăm sóc khách hàng từ tệp khách hàng có sẵn để ra đơn hàng. Tiếp nhận các hỏi giá mà công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng, báo giá để chốt đơn hàng

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu dịch vụ XNK, Logistics

Chào giá dịch vụ và chăm sóc khách hàng để đạt doanh số đề ra

Chăm sóc khách hàng từ tệp khách hàng có sẵn để ra đơn hàng.

Tiếp nhận các hỏi giá mà công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng, báo giá để chốt đơn hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc) Một năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương là 1 lợi thế, ỨNG VIÊN KHÔNG CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt. Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc. CÓ MÁY TÍNH XÁCH TAY CÁ NHÂN (bắt buộc)

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)

Một năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương là 1 lợi thế, ỨNG VIÊN KHÔNG CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

CÓ MÁY TÍNH XÁCH TAY CÁ NHÂN (bắt buộc)

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về nghiệp vụ XNK, Logistics Được hưởng lương xứng đáng với năng lực, chế độ lương doanh số cạnh tranh Được đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy chế nhà nước hiện hành Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện. Các chế độ phúc lợi cạnh tranh

Được đào tạo về nghiệp vụ XNK, Logistics

Được hưởng lương xứng đáng với năng lực, chế độ lương doanh số cạnh tranh

Được đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy chế nhà nước hiện hành

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

Các chế độ phúc lợi cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin