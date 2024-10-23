Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam
- Hải Phòng: Lô 16
- LK06 Khu Cửa Trại, Xã Thủy Đường, Thủy Nguyên
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu dịch vụ XNK, Logistics
Chào giá dịch vụ và chăm sóc khách hàng để đạt doanh số đề ra
Chăm sóc khách hàng từ tệp khách hàng có sẵn để ra đơn hàng.
Tiếp nhận các hỏi giá mà công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng, báo giá để chốt đơn hàng
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu dịch vụ XNK, Logistics
Chào giá dịch vụ và chăm sóc khách hàng để đạt doanh số đề ra
Chăm sóc khách hàng từ tệp khách hàng có sẵn để ra đơn hàng.
Tiếp nhận các hỏi giá mà công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng, báo giá để chốt đơn hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)
Một năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương là 1 lợi thế, ỨNG VIÊN KHÔNG CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.
CÓ MÁY TÍNH XÁCH TAY CÁ NHÂN (bắt buộc)
Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về nghiệp vụ XNK, Logistics
Được hưởng lương xứng đáng với năng lực, chế độ lương doanh số cạnh tranh
Được đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy chế nhà nước hiện hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.
Các chế độ phúc lợi cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Bunny Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI