Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 191 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Gọi điện, tư vấn khách hàng trên các kênh bán hàng của công ty - Data được công ty cung cấp (khách có bệnh - nhu cầu cao)
- Chăm sóc khách hàng, hẹn lịch thăm khám cho khách
- Kết bạn, chăm sóc khách hàng trên zalo
- Nhập đủ thông tin lên phần mềm Getfly + bảng số liệu (được hướng dẫn cụ thể)

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường trung cấp, Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, có khả năng đàm phán, giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, có kỹ năng thuyết phục.
- Trung thực, tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
- Chủ động trong công việc
- Có kinh nghiệm về kinh doanh online, telesales là 1 lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế, chăm sóc sức khỏe đặc biệt các chuyên khoa tĩnh mạch, nha khoa, thẩm mỹ....

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : lương cứng (6-8tr, hoặc sẵn sàng deal lương đối với những ứng viên có năng lực tốt) + hoa hồng + thưởng từ 10 -18 triệu (cao hơn tùy năng lực ứng viên)
- Xét tăng lương 2 lần/năm (tháng 1 và tháng 7 dương lịch)
- Công ty cung cấp máy tính, điện thoại và danh sách khách hàng tiềm năng có sẵn.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân
- Lộ trình đào tạo rõ ràng.
- BHXH và các chế độ nghỉ lễ, tết khác
- Địa điểm làm việc: Phòng khám số 39 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân hoặc Phòng khám số 191 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng hoặc văn phòng 975 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- Thời gian làm việc: 8h30-17h hàng ngày, nghỉ 1 ngày trong tuần không cố đinh, làm việc 26 công/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - CƠ SỞ HÀ NỘI: Số 1 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội - CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH: 765 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp HCM - CƠ SỞ ĐÀ NẴNG: 100 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

